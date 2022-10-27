Стрельба в мавзолее Шах-Черах в иранском Ширазе: 15 погибших. Об ответственности за нападение заявило ИГ

Вначале поступали сообщения, что в результате нападения было ранено около 40 паломников, однако позже государственное телевидение Ирана заявило, что пострадало по меньшей мере 19 человек.

Информагентство IRNA также сообщало, что нападавших было трое. Однако заместитель руководителя провинции Фарс Эсмаил Мохебипур сообщил в телеэфире, что стрелял один человек, который получил ранения и был задержан. По словам чиновника, он использовал автомат Калашникова.

IRNA со ссылкой на очевидцев утверждало, что нападавшие находились в автомобиле и открыли стрельбу по паломникам и служителям мавзолея прямо у входа.

Ответственность за нападение взяло на себя „Исламское государство“ (*организация признана террористической и запрещена в России и других странах мира). Сообщение об этом было размещено на связанных с группировкой сайтах и акаунтах в „Телеграме“.

Хотя власти Ирана принадлежат к числу заклятых врагов „ИГ“, нападения джихадистов на территории этой страны происходят относительно нечасто. Последний раз подобное случилось в 2018 году, когда на военном параде в городе Ахваз было убито около 30 человек. До этого джихадисты заявили об ответственности за нападение на мавзолей аятоллы Хомейни и парламент Ирана в 2017 году.

Что такое мавзолей Шах-Черах

Мавзолей Шах-Черах является одной из главных достопримечательностей Шираза и важной религиозной святыней.

В нем находится усыпальница Ахмада и Мухаммеда - братьев имама Резы - одного из 12 имамов, которых шииты считают преемниками пророка Мухаммеда. Братья были сыновьями имама Мусы аль-Казима.

Агентство IRNA, опубликовавшее фотографии с места происшествия, на которых видны разбитое стекло и кровь на полу мавзолея, называло злоумышленников „террористами такфири“, этот термин власти используют для характеристики вооруженных мусульман-экстремистов суннитского толка.

А близкое к силовым структурам агентство Nournews утверждает, что среди нападавших не было граждан Ирана.

Нападение совпало по времени со стрельбой, которую иранские силы безопасности открыли по людям на кладбище, где проходила траурная церемония в память о Махсе Амини. Она скончалась в полицейском участке, куда ее доставили сотрудники полиции нравов за нарушение мусульманского дресс-кода.