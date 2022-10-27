Зеленскому передали, что Путин готов к переговорам. Он предложил для начала прекратить обстрелы и разблокировать порты

„Вчера я был в России, встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать вам послание, поговорить с вами. <…> Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским“, — заявил лидер Гвинеи-Бисау.

Комментируя предложение Путина, Зеленский заявил, что Россия уже использовала при атаках на Украину 400 иранских беспилотников. „Это такой диалог, про который господин президент сказал. Вместо слов на тебе 400 ракет. В целом мы, россияне, про мир, вот такой вам диалог“, — добавил он.

Перед тем, как возобновить переговоры, Зеленский предложил России отказаться от обстрелов украинской инфраструктуры, блокировки украинских портов в Черном море и угроз ядерным оружием.

„Что касается сигналов с российской стороны. Господин президент сказал, что Россия хочет наладить мосты. <…> Я сказал, чтобы были мосты между теми или иными странами, нужно, чтобы не взрывали инфраструктуру. Тогда, возможно, в будущем про что-то можно говорить. Другой вопрос — с кем говорить. <…> Второй вопрос, который передала Россия, что надо разблокировать отношения… Давайте начнем разблокирование с Черного моря. И третье: все боятся ядерной угрозы, вся эта риторика идет от Российской Федерации“, - сказал Зеленский.

Зеленский предположил, что инициатива Путина — это „спланированная риторика“, которая направлена на внутреннюю российскую аудиторию и аудиторию тех стран, которые не разорвали отношения с РФ: „Чтобы в принципе говорить про какой-то диалог, надо, чтобы одна страна уважала другую, ее территориальную целостность, суверенитет, границы. <…> Пока всего этого нет“.

Россия и Украина начали мирные переговоры вскоре после российского вторжения на украинскую территорию. Переговоры проходили в Турции, но в апреле были заморожены.

После этого украинские власти отказывались возобновлять переговоры с Россией, заявляя, что только победа может защитить страну от нового вторжения через несколько лет.

В конце сентября — начале октября Россия аннексировала захваченные территории на юге и востоке Украины. После этого Владимир Зеленский заявил, что готов к диалогу с РФ, но уже с другим президентом. Спустя несколько дней он подписал указ о „невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным“.