27.10.2022, 10:16
ГРАФИК | Куда дальше? Поддержка EKRE уже вдвое выше поддержки Центристской партии(26)
Надежда Каи Каллас остаться в кресле министра окрепла еще больше
ФОТО: | Delfi Meedia
Результаты опроса, проведенного в сотрудничестве с НКО „Институт социальных исследований“ и фирмой Norstat Eesti AS, показывают, что EKRE находится в стабильно хорошем положении, а и без того высокая поддержка Партии реформ снова растет.
Центристская партия продолжает бить негативные рекорды. Их поддержка упала еще на 0,9 процента и сейчас составляет всего 13,2 процента. Даже умножив ее на два, они не достигли бы рейтинга EKRE, который на этот раз составляет 27,3 процента, почти столько же, как на прошлой неделе.