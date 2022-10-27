Новости Эстонии
27.10.2022, 10:16

ГРАФИК | Куда дальше? Поддержка EKRE уже вдвое выше поддержки Центристской партии

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Надежда Каи Каллас остаться в кресле министра окрепла еще больше
По еженедельным итогам поддержка Центристской партии уже дважды была ниже 12 процентов.
По еженедельным итогам поддержка Центристской партии уже дважды была ниже 12 процентов.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Результаты опроса, проведенного в сотрудничестве с НКО „Институт социальных исследований“ и фирмой Norstat Eesti AS, показывают, что EKRE находится в стабильно хорошем положении, а и без того высокая поддержка Партии реформ снова растет.

Центристская партия продолжает бить негативные рекорды. Их поддержка упала еще на 0,9 процента и сейчас составляет всего 13,2 процента. Даже умножив ее на два, они не достигли бы рейтинга EKRE, который на этот раз составляет 27,3 процента, почти столько же, как на прошлой неделе.

Между тем, на 1,4 процента выросла и поддержка Партии реформ. Этот показатель, как и другие колебания, находится в пределах погрешности опроса, но от недели к неделе можно наблюдать тенденции роста в пользу действующего премьера. Для того, чтобы Мартин Хельме вышел на первый план, нужна достаточная поддержка не только EKRE, но и возможных партнеров по коалиции.

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