ГРАФИК | Куда дальше? Поддержка EKRE уже вдвое выше поддержки Центристской партии

Центристская партия продолжает бить негативные рекорды. Их поддержка упала еще на 0,9 процента и сейчас составляет всего 13,2 процента. Даже умножив ее на два, они не достигли бы рейтинга EKRE, который на этот раз составляет 27,3 процента, почти столько же, как на прошлой неделе.

Между тем, на 1,4 процента выросла и поддержка Партии реформ. Этот показатель, как и другие колебания, находится в пределах погрешности опроса, но от недели к неделе можно наблюдать тенденции роста в пользу действующего премьера. Для того, чтобы Мартин Хельме вышел на первый план, нужна достаточная поддержка не только EKRE, но и возможных партнеров по коалиции.