Министр внутренних дел Рейнсалу: Риторика Хельме смертельно опасна для Эстонии и Украины

„Я занимаюсь тем, чтобы убедить далекие страны мира в том, что такое отношение безнравственно. Такая риторика еще более непонятна в Эстонии“, - сказал Рейнсалу. „Это смертельно опасная риторика для Эстонии и Украины“.

„Конечно, она устраивает Россию, на оккупированных территориях так называемый мир. Однако каждый честный человек в этой войне на стороне Украины как жертвы и украинского народа. „Такой кажущийся нейтралитет, по сути, означает признание легитимности России в этой войне“, — считает он.

„Хотим ли мы, чтобы кто-то сказал о нас: неважно, кто победит и что произойдет, главное, чтобы был мир“, — спросил Рейнсалу. „Мы помним, что повторная оккупация 1944 года принесла нам мир, который означал рабство“.