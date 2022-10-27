Экс-партнеры отсудили 400 000 евро у основателя стартапа
Марко Ластик, основатель стартапа Eurora Solutions, который минувшей весной привлек десятки миллионов евро инвестиций, согласно недавнему решению суда должен вернуть 400 000 евро бывшим деловым партнерам, пишет dv.ee.
Арле Мёльдер и Сергей Колесников, совладельцы компании Novira Capital, инвестирующей в недвижимость, через суд потребовали от предпринимателя лично вернуть долги его фирмы
Четыре года назад у бизнесмена Марко Ластика появился грандиозный план — организовать регулярное грузовое железнодорожное сообщение с Китаем. Larix Partners, компания Арле Мёльдера и Сергея Колесникова, вскоре предоставила фирме Ластика порядка 500 000 евро в виде двух кредитов.
За последние годы состоялось несколько судебных разбирательств, в ходе которых Larix Partners требовала возврата кредита и уплаты штрафа за нарушение договора пайщиков.