Экс-партнеры отсудили 400 000 евро у основателя стартапа

Арле Мёльдер и Сергей Колесников, совладельцы компании Novira Capital, инвестирующей в недвижимость, через суд потребовали от предпринимателя лично вернуть долги его фирмы

Четыре года назад у бизнесмена Марко Ластика появился грандиозный план — организовать регулярное грузовое железнодорожное сообщение с Китаем. Larix Partners, компания Арле Мёльдера и Сергея Колесникова, вскоре предоставила фирме Ластика порядка 500 000 евро в виде двух кредитов.

За последние годы состоялось несколько судебных разбирательств, в ходе которых Larix Partners требовала возврата кредита и уплаты штрафа за нарушение договора пайщиков.