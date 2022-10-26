Huawei nova 10 Pro: лучший смартфон для съемки ярких моментов

Впечатляющий сверхширокий угол

Кто бы не хотел иметь сверхширокоугольную фронтальную камеру на своем телефоне? Сверхширокоугольная камера дает возможность запечатлеть яркие моменты своей жизни с помощью высококачественных селфи, выбирая более широкий охват в кадре. Таким образом, можно одновременно снять на камеру красивый морской берег, полный друзей класс или же целиком поле со злаками. Ничто не выпадет из фокуса или кадра. Вишенкой на торте является возможность сверхширокоугольной фронтальной камеры записывать 4K-видео, что по качеству не уступает даже полнометражному фильму.

Эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина добавляет, что nova 10 Pro предлагает разные возможности съемки и идеально подходит для тех, кто хочет испытать свои навыки в фотографии. В дополнение к сверхширокоугольной камере модель Huawei nova 10 Pro также имеет портретную камеру на 8 МП, которая обеспечивает двукратное оптическое приближение и пятикратное – цифровое, и это без снижения качества фото. Сделать красивые и детализированные портретные фотографии не проблема! С моделью Nova 10 Pro вы также можете поэкспериментировать с популярным эффектом боке и создать красивую фотографию с четким фокусом, но с размытым фоном.

Телефон, который удовлетворит желания даже самого требовательного фотографа