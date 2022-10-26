Huawei nova 10 Pro: лучший смартфон для съемки ярких моментов
Ни для кого не секрет, что современные высокотехнологичные смартфоны конкурируют с качественными фотокамерами. Качество фотографий и возможности камеры сегодня являются весомым аргументом при покупке, который побуждает потребителей искать лучший телефон. Что предлагает Huawei nova 10 Pro - один из самых мощных смартфонов на данный момент?
Впечатляющий сверхширокий угол
Кто бы не хотел иметь сверхширокоугольную фронтальную камеру на своем телефоне? Сверхширокоугольная камера дает возможность запечатлеть яркие моменты своей жизни с помощью высококачественных селфи, выбирая более широкий охват в кадре. Таким образом, можно одновременно снять на камеру красивый морской берег, полный друзей класс или же целиком поле со злаками. Ничто не выпадет из фокуса или кадра. Вишенкой на торте является возможность сверхширокоугольной фронтальной камеры записывать 4K-видео, что по качеству не уступает даже полнометражному фильму.
Эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина добавляет, что nova 10 Pro предлагает разные возможности съемки и идеально подходит для тех, кто хочет испытать свои навыки в фотографии. В дополнение к сверхширокоугольной камере модель Huawei nova 10 Pro также имеет портретную камеру на 8 МП, которая обеспечивает двукратное оптическое приближение и пятикратное – цифровое, и это без снижения качества фото. Сделать красивые и детализированные портретные фотографии не проблема! С моделью Nova 10 Pro вы также можете поэкспериментировать с популярным эффектом боке и создать красивую фотографию с четким фокусом, но с размытым фоном.
Телефон, который удовлетворит желания даже самого требовательного фотографа
„Исследования показывают, что люди все чаще хотят качественно и продуманно запечатлеть свою жизнь, семью и друзей. Поэтому тщательно подбираются фон, угол камеры и фокус фотографии. И это как дома, так и в путешествии“, — говорит Мишина. Она добавляет, что помимо хорошей камеры и различных технических опций, фотограф часто делает постобработку фотографии на свой вкус в приложениях для обработки изображений телефона. Nova 10 Pro предлагает несколько различных вариантов для этого. В телефоне есть несколько настроек для разных стилей обработки, которые значительно упрощают постобработку фото и видео. Результат точно не уступит популярным программам для редактирования графического контента, но для использования которых необходимо скачать фото на компьютер.
Одно видео лучше тысячи селфи
Что особенного в Huawei nova 10 Pro для любителей видеороликов? Благодаря функции видео Dual-View в телефоне можно снимать одновременно как с фронтальной, так и с тыльной камеры. Мощная функция двойной фокусировки сохраняет резкость изображения в кадре даже при увеличении и уменьшении во время видеосъемки. Результат остается впечатляюще качественным и выглядит так, как будто видео было снято несколькими отдельными камерами. Также наверняка всех любителей фото и видео порадует тот факт, что для полной зарядки Huawei nova 10 Pro требуется всего 20 минут.