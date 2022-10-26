ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (245-й день) | Сенат Польши признал правящий в РФ режим террористическим. В освобожденных районах эксгумированы около 1000 тел

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз предостерег президента РФ Путина от эскалации войны в Украине. „России не стоит использовать лживые предлоги для очередной эскалации“, - заявил глава альянса, находясь на борту американского авианосца USS George H.W. Bush в Средиземном море. Утверждения, что Украина готовится применить на собственной территории „грязную бомбу“, начиненную радиоактивными материалами, являются абсолютно ложными, сказал он далее. По словам Столтенберга, Россия часто обвиняет других в том, что планирует сделать сама; мир внимательно следит за происходящим.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, находясь в Киеве, со скепсисом высказался о возможности переговоров с Россией об окончании войны. Каждый желает, чтобы военные действия прекратились, сказал Штайнмайер журналисту немецкой телекомпании ARD. Однако действия РФ в Украине вынуждают „сомневаться в том, что в Москве имеются партнеры, с которыми можно о чем-то договориться“. По словам президента ФРГ, не должно получиться так, чтобы захват территорий был скреплен договоренностью о прекращении огня.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в ночь на среду обратился с призывом к правительству Израиля, которое осудило российскую агрессию, однако не присоединилось к санкциям против РФ и не оказывает военную помощь Киеву. „Чем быстрее на нашей земле будет достигнут мир благодаря украинской победе, тем меньше зла Россия успеет принести другим регионам, в том числе и Ближнему Востоку в своем сообщничестве с Ираном. Верю, что однажды эту позицию услышат израильские политики, как уже услышало общество Израиля - мы чувствуем это“, - сказал Зеленский.