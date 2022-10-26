ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (245-й день) | Сенат Польши признал правящий в РФ режим террористическим. В освобожденных районах эксгумированы около 1000 тел
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз предостерег президента РФ Путина от эскалации войны в Украине. „России не стоит использовать лживые предлоги для очередной эскалации“, - заявил глава альянса, находясь на борту американского авианосца USS George H.W. Bush в Средиземном море. Утверждения, что Украина готовится применить на собственной территории „грязную бомбу“, начиненную радиоактивными материалами, являются абсолютно ложными, сказал он далее. По словам Столтенберга, Россия часто обвиняет других в том, что планирует сделать сама; мир внимательно следит за происходящим.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, находясь в Киеве, со скепсисом высказался о возможности переговоров с Россией об окончании войны. Каждый желает, чтобы военные действия прекратились, сказал Штайнмайер журналисту немецкой телекомпании ARD. Однако действия РФ в Украине вынуждают „сомневаться в том, что в Москве имеются партнеры, с которыми можно о чем-то договориться“. По словам президента ФРГ, не должно получиться так, чтобы захват территорий был скреплен договоренностью о прекращении огня.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в ночь на среду обратился с призывом к правительству Израиля, которое осудило российскую агрессию, однако не присоединилось к санкциям против РФ и не оказывает военную помощь Киеву. „Чем быстрее на нашей земле будет достигнут мир благодаря украинской победе, тем меньше зла Россия успеет принести другим регионам, в том числе и Ближнему Востоку в своем сообщничестве с Ираном. Верю, что однажды эту позицию услышат израильские политики, как уже услышало общество Израиля - мы чувствуем это“, - сказал Зеленский.
В Москве вновь заявили о якобы готовящихся Киевом провокациях с применением „грязной бомбы“. С этими утверждениями выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу в переговорах по видеосвязи с китайским коллегой Вэй Фэнхэ, а также в телефонном разговоре с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. Шойгу выразил „озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины“, сообщило Минобороны РФ. Несколько дней назад Шойгу рассказал о предполагаемых планах Украины применить „грязную бомбу“ коллегам из США, Франции, Великобритании и Турции. В Киеве решительно опровергли подобные намерения. Лидеры мирового сообщества и руководство НАТО также назвали утверждения РФ не соответствующими истине.
На недавно освобожденных от российских войск территориях эксгумировали тела около 1000 погибших военнослужащих и гражданских лиц, сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. На месте лишь одного из самых массовых захоронений в Изюмеэксгумированы 450 тел, указывается далее. „Открываются шокирующие факты зверств оккупантов: среди погибших не только военные, но и гражданские - взрослые и дети. Но точные данные станут известны только после экспертизы“, - отметило ведомство.
Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. За их проведением наблюдал президент РФ Владимир Путин. „По полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты „Ярс“ с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты „Синева“ из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования“, - сообщается на сайте Кремля.
Глава Международной правозащитной группы „Агора“ Павел Чиков сообщил о возбуждении в России первого уголовного дела о самовольном оставлении части мобилизованным. „Военный комендант комендатуры в Улан-Удэ возбудил уголовное дело по части 3.1 статьи 337 УК РФ. Обвиняемый - житель Якутии, призванный по мобилизации и самовольно оставивший войсковую часть в Бурятии до одного месяца, куда он был доставлен из военного комиссариата“, - написал он в Telegram. По словам обвиняемого, он отказался ехать в Украину, после чего ему угрожали расправой и уголовной ответственностью.
„Врио губернатора“ аннексированной Россией Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на левый берег Днепра за неделю после объявления в Херсоне эвакуации перебрались более 70 тысяч человек. Он указал, что точной статистики перемещенных граждан нет. „Херсон - это город на воде. У людей свои лодки, свои возможности“, - пояснил он. В эфире телеканала „Крым 24“ Сальдо также сообщил о возможности продления ограничений на въезд на правый берег Днепра, „чтобы дать возможность большему количеству людей выйти из зоны возможных сражений“. Он предположил, что боевые действия „могут развернуться таким образом, что будут бить и по гражданским“.
Сенат Польши признал правящий режим в РФ террористическим. Решение было принято единогласно 85 голосами, сообщается на сайте Сената. В резолюции депутаты решительно осудили российскую агрессию против Украины и призвали „все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать власть РФ террористическим режимом“. В документе напоминается, что ВС РФ развязали жестокую войну против Украины, „желая стереть с лица земли эту суверенную страну и уничтожить ее нацию“.
Около 400 иранских дронов использовано РФ против мирных жителей Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. „Благодарен нашим военным. 69-70% (дронов. - Ред.) было сбито“, - добавил Зеленский.
По данным Генштаба ВСУ, российские силы продолжают наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях. За минувшие сутки украинцы отразили российские атаки в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Иванград, Андреевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Марьинка и Каменка Донецкой области, при том в течение суток ВС РФ нанесли ракетный удар и совершили 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня, указывается в вечерней оперативной сводке в Facebook.
Руководитель Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак сообщил в Telegram об очередном обмене пленными. В результате Киеву удалось вернуть домой 10 украинских военнослужащих - девять рядовых и сержантов и одного офицера. „Также было передано тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса, воевавшего за Украину и погибшего в бою с оккупантами“, - указал Ермак в Telegram.
Министр обороны Украины объяснил, почему замедлилось наступление ВСУ на Херсонщине. По словам Алексея Резникова, это связано с дождливой погодой. Он заверил, что украинская армия шаг за шагом приближается к Херсону, и выразил уверенность, что российские войска не станут ввязываться в уличные бои в городе, потому что для них это невыгодно.