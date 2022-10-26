„Уровень образования упадет“. Центристская партия не поддерживает законопроект о переходе на эстонский язык обучения(3)
Центристская партия не поддерживает законопроект об изменении Закона об основной школе и гимназии, который предполагает переход на эстонский язык обучения уже через два года. Законопроект сырой, его принятие не поможет детям освоить эстонский язык, считают центристы.
По словам члена парламентской комиссии по культуре Марко Шорина, цель Центристской партии – чтобы все постоянно проживающие в Эстонии люди хорошо владели эстонским языком, что помогло бы им укрепить свои позиции на рынке труда и образования, а также в культурном пространстве.
„В результате принятие этого законопроекта качество обучения эстонскому не улучшится, однако уровень образования упадет. Пострадают все: как русскоязычные дети, так и дети, чьим родным является эстонский, а также тысячи учителей. Предлагаемая коалицией инициатива не направлена на повышение качества владения эстонским языком, а является политическим ходом“, - подчеркнул Шорин.
Шорин напомнил, что уже сегодня в Эстонии не хватает порядка 700 учителей, а в результате принятия законопроекта увольнение грозит еще 2300 учителям, которые не соответствуют языковым требованиям. „Сложно представить, где в ближайшие годы будут найдены 3000 учителей. Это означает, что качество образования упадет во всех школах – как с русским, так и с эстонским языком обучения. Учителей либо нет будет, либо на их место будут брать людей со средним образованием и без соответствующей компетенции, но зато со знанием эстонского“, - сказал Шорин.
По словам Шорина, вызывает сожаление, что действующую сейчас систему языкового погружения намерены упразднить вместо того, чтобы продолжать ее развивать. „Уже сегодня государство не способно обеспечить возможность изучать язык всем желающим – недостаточно языковых курсов, не хватает учителей в детских садах и школах. Поскольку коалиция не предлагает содержательных решений, центристы не хотят участвовать в политических играх“, - сказал Шорин.
Центристская партия считает, что:
•Принятие законопроекта обернется ситуацией, когда в эстонские школы начнет приходить очень много русскоязычных детей. У школ нет необходимого ресурса, чтобы их обучать. Это повлечет за собой резкое падение качества образования как среди учеников с родным русским языком, так и среди эстоноязычных детей.
•На сегодняшний день необходимо увеличить объем языкового погружения, а не упразднять систему погружения. Сейчас государство не может обеспечить обучение эстонскому в необходимом объеме.
•На данный момент не хватает 700 учителей, и с каждым годом проблема только усугубляется. В результате образовательной реформы из-за несоответствия языковым требованиям работы могут лишиться еще 2300 учителей. 3000 педагогов сейчас пенсионного возраста. Как будет обеспечен приток учителей в школы, остается неясным. Сейчас в рамках нынешней системы в год подготавливается 40-50 педагогов.
• В результате дефицита кадров нагрузка на работающих учителей значительно вырастет, что снизит их мотивацию и еще больше затруднит поиск новых педагогов.
• С педагогами, которые не соответствуют языковым требованиям, согласно новому закону, нельзя будет заключать временные трудовые договоры. Это может повлечь за собой ситуацию, когда школы будут вынуждены нанимать все больше людей со средним образованием, что обернется резким падением качества образования.
• Обострится конкуренция между школами с эстонским и русским языком обучения за учителей, чьим родным является эстонский. Это может привести к острой нехватке учителей, и соответственно к падению уровня образования в эстонских школах.
• Каждый житель Эстонии должен владеть эстонским языком, задача государства – организовать качественное обучение языку. Переход возможен только тогда, когда для этого есть все необходимые условия.