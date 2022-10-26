„Уровень образования упадет“. Центристская партия не поддерживает законопроект о переходе на эстонский язык обучения

По словам члена парламентской комиссии по культуре Марко Шорина, цель Центристской партии – чтобы все постоянно проживающие в Эстонии люди хорошо владели эстонским языком, что помогло бы им укрепить свои позиции на рынке труда и образования, а также в культурном пространстве.

„В результате принятие этого законопроекта качество обучения эстонскому не улучшится, однако уровень образования упадет. Пострадают все: как русскоязычные дети, так и дети, чьим родным является эстонский, а также тысячи учителей. Предлагаемая коалицией инициатива не направлена на повышение качества владения эстонским языком, а является политическим ходом“, - подчеркнул Шорин.



Шорин напомнил, что уже сегодня в Эстонии не хватает порядка 700 учителей, а в результате принятия законопроекта увольнение грозит еще 2300 учителям, которые не соответствуют языковым требованиям. „Сложно представить, где в ближайшие годы будут найдены 3000 учителей. Это означает, что качество образования упадет во всех школах – как с русским, так и с эстонским языком обучения. Учителей либо нет будет, либо на их место будут брать людей со средним образованием и без соответствующей компетенции, но зато со знанием эстонского“, - сказал Шорин.



По словам Шорина, вызывает сожаление, что действующую сейчас систему языкового погружения намерены упразднить вместо того, чтобы продолжать ее развивать. „Уже сегодня государство не способно обеспечить возможность изучать язык всем желающим – недостаточно языковых курсов, не хватает учителей в детских садах и школах. Поскольку коалиция не предлагает содержательных решений, центристы не хотят участвовать в политических играх“, - сказал Шорин.