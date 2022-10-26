Март Хельме: EKRE не за Россию и не за Украину

„Реформисты выступают за то, чтобы Эстония была открытой страной и готовы принимать людей из Украины, Средней Азии, Ближнего Востока, Африки. Однако, согласно Конституции, Эстония - это государство для эстонцев. Да, мы понимаем, что во времена СССР к нам приехали представители разных национальностей, и проводим черту: люди, которые проживали в 1991 году и их потомки - это наши люди, остальные - мигранты, которые будут отбирать у них пособия“, - пояснил Хельме.

„Правительство реформистов в конечном счете хочет превратить Эстонию в Северную Корею - государство, в котором все чувствуют некий страх перед правительством. Я был в Северной Корее и знаю, о чем говорю“, - сказал политик, добавив, что консерваторы не собираются выступать против центристов и приветствуют создание прежней коалиции, в которую входили EKRE, партия „Отечество“ и Центристская партия.

Хельме высказал предположение, что на нынешний высокий рейтинг EKRE могла повлиять и нейтральная позиция консерваторов по вопросу войны в Украине: „Мы считаем, что самый лучший выход - это мирный договор, как бы сложно это ни было для обеих сторон - так люди хотя бы не будут погибать. Мы не за Россию и не за Украину, мы за мир“.