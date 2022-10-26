Департамент здоровья прекращает бесплатное ПЦР-тестирование на Covid-19(5)
Если в начале пандемии коронавируса всех людей с подозрением на заражение Covid-19 отправляли на ПЦР-тест, то с весны семейные врачи сосредоточились только на группах риска и пожилых людях. С 31 октября прекращается и ПЦР-тестирование, финансируемое Департаментом здоровья по направлению семейного врача, для пожилых людей и групп риска, сообщает rus.err.
В дальнейшем ПЦР-тестирование продолжится в больницах, но для тестирования в других местах в настоящее время достаточно провести экспресс-тест на антиген, передает пресс-служба Департамента здоровья.
В дальнейшем Больничная касса будет оплачивать ПЦР-тестирование, которое необходимо для принятия решения о лечении при диагностике заболевания, например, при назначении лекарств или по другим медицинским показаниям. Все желающие могут продолжить тестирование в платных пунктах ПЦР-тестирования, адреса которых можно найти на сайте koroontestimine.ee.