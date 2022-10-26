Департамент здоровья прекращает бесплатное ПЦР-тестирование на Covid-19

Если в начале пандемии коронавируса всех людей с подозрением на заражение Covid-19 отправляли на ПЦР-тест, то с весны семейные врачи сосредоточились только на группах риска и пожилых людях. С 31 октября прекращается и ПЦР-тестирование, финансируемое Департаментом здоровья по направлению семейного врача, для пожилых людей и групп риска, сообщает rus.err.