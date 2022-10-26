СЕГОДНЯ | Лига чемпионов: „Атлетико“ рвется в плей-офф, а „Барселона“ попрощается с турниром

В группе „В“ разворачивается нешуточная битва за вторую строчку и выход в следующею стадию. На данный момент только „Брюгге“ гарантировали себе место в 1/8 финала. „Порту“, испанский „Атлетико“ и леверкузенский „Байер“ серьезно отстают от бельгийского клуба в турнирной таблице и сегодняшний матч многое расставит на свои места.

В прошлом туре „Атлетико“ дома сыграл в ничью с „Брюгге“, но победа сегодня гарантирует испанскому гранду как минимум третье место в группе. „Байер“ не имеет права на ошибку, так как в случае поражение о выходе в плей-офф можно будет забыть.

Группа В: „Брюгге“ (10 очков), „Порту“ (6), „Атлетико“ (4), „Байер“ (3)

В одном из главных матчей вечера на стадионе „Камп Ноу“ „Барселона“ сыграет с мюнхенской „Баварией“. У каталонского клуба минимальные шансы на выход в 1/8 Лиги чемпионов. Ситуация для испанцев катастрофическая, так как будущее „Барселоны“ в ЛЧ зависит от ряда факторов, которые должны сойтись в оставшихся четырех матчах ЛЧ в группе С.

„Виктория Пльзень“ должна не проиграть в гостях „Интеру“. При этом „Барсе“ нужно побеждать „Баварию“,а последний раз каталонский клуб обыгрывал немецкий клуб в полуфинале ЛЧ в 2015 году.

Группа С: „Бавария“ (12 очков), „Интер“ (7), „Барселона“ (4), „Виктория Пльзень“ (0)

Расписание матчей среды:

Группа С:

„Интер“ - „Виктория Пльзень“ 19:45

„Барселона“ - „Бавария“ 22:00

Группа В:

„Брюгге“ - „Порту“ 19:45

„Атлетико“ - „Байер“ 22:00

Группа А:

„Аякс“ - „Ливерпуль“ 22:00

„Наполи“ - „Рейнджерс“ 22:00

Группа D:

„Тоттенхэм“ – „Спортинг“ 22:00

„Айнтрахт“ – „Марсель“ 22:00