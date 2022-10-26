Между домом Стенбока и МВД возникло напряжение. Ляэнеметс: премьер-министр вмешивается в процесс руководства PPA(15)
Премьер-министр Кайя Каллас и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс имеют разные мнения как о сроках выбора главы Департамента полиции и погранохраны (PPA), так и о самом нынешнем кандидате.
В пятницу стало известно, что министр внутренних дел хочет назначить Вейко Коммусаара, вице-канцлера МВД по внутренней безопасности, новым главой PPA. Он еще не стал официальным кандидатом, так как Каллас не успела рассмотреть идею его выдвижения. Похоже, возникла тупиковая ситуация, которая может затянуться.
„Срок полномочий Эльмара Вахера заканчивается весной 2023 года, поэтому нам не нужно назначать нового главу PPA в считанные дни“, - сказала Каллас Delfi. По словам Каллаа, главное, чтобы PPA получил лучшего из возможных руководителей.
Критики кандидатуры Коммусаара утверждают, что он не является „в достаточной степени человеком PPA“. Но он работал в полиции и пограничной службе, в том числе на руководящих должностях. Его соперниками были нынешние заместители генерального директора Эгерт Беличев и Криста Аас, оба с достаточным опытом работы в PPA .
Каллас планирует встретиться с тремя кандидатами, но кто они?
Кайя Каллас дала понять, как она понимает предстоящий выбор: „PPA - это ведомство, функционирующее в постоянной кризисной ситуации, поэтому важно, чтобы новый руководитель хорошо понимал функционирование PPA как организации“. Премьер-министр рассказала, что будет дальше: „В ближайшее время я встречусь со всеми тремя кандидатами, чтобы услышать их мысли и видение руководством PPA . Затем я обсужу с министром внутренних дел дальнейшие действия“.
Вот как раз здесь и расходятся дом Стенбока и улица Пагари. Кто эти три кандидата? Когда к ним обратились за разъяснениями, Государственная канцелярия подтвердила Delfi, что это по-прежнему Коммусаар, Беличев и Аас. Последние двое входили в трио, рассмотренное комиссией Государственной канцелярии по отбору топ-руководителей. Третьим был Куно Таммеару, нынешний генеральный директор спасательного департамента. Delfi вчера написал, что он, очевидно, выбыл из борьбы, и информация Дома Стенбока о списке кандидатов подтверждает это.
Позиция Министерства внутренних дел в том, что пока есть только один кандидат - Ляэнеметс планирует выдвинуть кандидатуру Коммусаара. Выступление министра внутренних дел создало впечатление, что, кроме Таммару, надежды Беличева и Аас, возможно, тоже уже рухнули. „Кандидат на пост главы PPA будет предложен министром внутренних дел, и если он не получит поддержки премьер-министра, мы начнем процесс с самого начала и, возможно, с новыми кандидатами“, - сказал Ляэнеметс в интервью Delfi. Это означает: если кандидатура Коммусааре будет снята, то в игру вступит кто-то не из основной тройки.
Ляэнеметс: почему премьер-министр сомневается в компетентности МВД?
Министр внутренних дел весьма критически оценивает подход премьер-министра: „С одной стороны, может показаться похвальным, что премьер-министр вмешивается в процесс выбора кандидата на пост главы PPA на рабочем уровне. Однако, с другой стороны, это неизбежно создает впечатление, что премьер-министр сомневается в компетенции МВД вносить предложения по персональному составу глав своего ведомства.“
По словам Ляэнеметса, при выдвижении кандидатуры Коммусаара он руководствовался не интуицией, а информацией, полученной им ранее от правительства и министерства. „Я могу добавить, что отзывы, которые я получил от правительства в последние дни, вселяют в меня уверенность“, - сказал он.
„Как сказала премьер-министр - да, время само по себе есть. Вопрос в том, имеет ли смысл использовать это время для жонглирования разными кандидатами“, - уточнил министр. Он отметил, что завтра проинформирует кабинет министров о прогнозируемом количестве украинских беженцев на предстоящую зиму. „Столкнувшись с такими вызовами, я бы не взял на себя ответственность высказывать неуверенность в будущем руководстве PPA и сомневаться в компетенции МВД“, - заявил Ляэнеметс, оставаясь непоколебимым.
Вчера Хелир-Вальдор Сидер, председатель партии „Isamaa“ („Отечество“), которая также входит в правящую коалицию, заявил, что у них нет претензий к выбору министра внутренних дел. „В этом процессе мы доверяем выбору министра внутренних дел“, - сказал он. Представители оппозиционных партий Март Хельме (EKRE) и Яанус Карилайд (Центристская партия) также выразили свое одобрение.