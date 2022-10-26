Между домом Стенбока и МВД возникло напряжение. Ляэнеметс: премьер-министр вмешивается в процесс руководства PPA

В пятницу стало известно, что министр внутренних дел хочет назначить Вейко Коммусаара, вице-канцлера МВД по внутренней безопасности, новым главой PPA. Он еще не стал официальным кандидатом, так как Каллас не успела рассмотреть идею его выдвижения. Похоже, возникла тупиковая ситуация, которая может затянуться.

„Срок полномочий Эльмара Вахера заканчивается весной 2023 года, поэтому нам не нужно назначать нового главу PPA в считанные дни“, - сказала Каллас Delfi. По словам Каллаа, главное, чтобы PPA получил лучшего из возможных руководителей.

Критики кандидатуры Коммусаара утверждают, что он не является „в достаточной степени человеком PPA“. Но он работал в полиции и пограничной службе, в том числе на руководящих должностях. Его соперниками были нынешние заместители генерального директора Эгерт Беличев и Криста Аас, оба с достаточным опытом работы в PPA .

Каллас планирует встретиться с тремя кандидатами, но кто они?

Кайя Каллас дала понять, как она понимает предстоящий выбор: „PPA - это ведомство, функционирующее в постоянной кризисной ситуации, поэтому важно, чтобы новый руководитель хорошо понимал функционирование PPA как организации“. Премьер-министр рассказала, что будет дальше: „В ближайшее время я встречусь со всеми тремя кандидатами, чтобы услышать их мысли и видение руководством PPA . Затем я обсужу с министром внутренних дел дальнейшие действия“.

Вот как раз здесь и расходятся дом Стенбока и улица Пагари. Кто эти три кандидата? Когда к ним обратились за разъяснениями, Государственная канцелярия подтвердила Delfi, что это по-прежнему Коммусаар, Беличев и Аас. Последние двое входили в трио, рассмотренное комиссией Государственной канцелярии по отбору топ-руководителей. Третьим был Куно Таммеару, нынешний генеральный директор спасательного департамента. Delfi вчера написал, что он, очевидно, выбыл из борьбы, и информация Дома Стенбока о списке кандидатов подтверждает это.