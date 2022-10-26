ФОТО | Жители Пыхья-Таллинна протестовали против демонтажа воинского мемориала завода Вольта

Мемориал, расположенный во дворе административного здания Таллиннского машиностроительного завода, расположенного на углу улиц Вольта и Копли, был возведен после Второй мировой войны. „Вечная слава работникам завода, отдавшим свою жизнь, сражаясь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов за независимость нашей Родины “, — гласит надпись крупными буквами.

Некоторые из протестовавших пожилых дам сказали фотографу Delfi, что не видят причин для демонтажа. „Мы не против того, чтобы его убрать, просто сожалеем о том, что так получилось“, - сказала одна из тетушек на русском языке. „Нет здесь никаой символики“.

Мы не против того, чтобы его убрать, просто сожалеем о том, что так получилось. Протестующая

На мемориальной доске запечатлено несколько десятков имен, в основном эстонского происхождения. Хотя на мемориале нет советской символики, два аспекта указывают на просоветский дискурс: во-первых, Вторая мировая война названа „Великой Отечественной“, что является явной ссылкой на историографию советского периода; во-вторых, в эстонской концепции истории даты Второй мировой войны - 1939-1945, а не 1941-1945.

Участком, на котором расположен мемориал, управляет компания по недвижимости Кристьяна-Тора Вяхи Invego, которая в настоящее время перестраивает территорию Volta в деловой квартал. В первоначальных планах предполагалось сохранить мемориальную доску в рамках реконструкции и объединить ее с создаваемым внутренним парком.