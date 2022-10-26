Бывший глава разведки НАТО: использование Путиным ядерного оружия вызовет массовую гибель жителей России

— Я бы не сказал, что никто не воспринимал американцев всерьёз. Я думаю, что это был естественный процесс — разведслужбы союзников имели свои взгляды на происходящее. Они сравнивали свои данные и пытались прийти к общей оценке ситуации. Это происходит очень часто. Я помню, когда я управлял разведкой НАТО, у нас заняло годы прийти к единой позиции с США относительно нарушения Россией ДРСМД (имеются в виду неоднократные заявления США о том, что Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности путем разработки и развертывания ракеты 9M 729 с дальностью полета свыше 500 км, способной нести ядерную боеголовку. В 2017 году США вышли из договора. — прим. „Спектра“).

Но сейчас у нас совершенно другая ситуация, и очень хорошо, что Украина постепенно выигрывает войну.

Такое происходит уже не первый раз — если мы вернемся к Афганистану, то увидим, что возможности афганской армии тоже оценивались неверно. Страны НАТО, включая Германию, были поражены тем, как быстро афганская армия развалилась. Этим бы тоже было бы неплохо заняться.

— В первую очередь, важно то, что некоторые из участников альянса правильно поняли самое основное — американцы еще до рождества были убеждены в том, что Россия не просто нападет, а устроит самое настоящее вторжение во всю Украину, включая Киев. Этот взгляд разделяло меньшинство членов альянса, но, хотя, профессионализм американцев не подвергался сомнению, им стоило больших трудов убедить союзников в своей правоте. У альянса фундаментально были хорошие сведения. Но согласно тому, что я знаю, мощь армии РФ была переоценена, а стойкость и возможности ВСУ, наоборот, недооценивались. НАТО и секретные службы должны разобраться и попытаться понять, почему они не смогли точно оценить эти явления.

— Как Вы смотрите на оценки боеспособности армии РФ до начала конфликта и сейчас? Очевидно, что мощь армии РФ была явно переоценена.

— Возможность применения ядерного оружия очень трудно предсказать и оценить, в первую очередь потому, что в конце концов это политическое решение. Профессионалам в области разведки гораздо проще оценивать потенциал обычных вооруженных сил или ядерных, чем политическую волю. Знать ее можно, только если у вас есть шпион в непосредственном окружении Путина, что крайне маловероятно. Для того, чтобы понять эту волю, нужна комбинация анализа вооружений, анализ вероятностей, политический анализ. Я считаю, что мы безусловно должны всерьез относиться к этой угрозе, но есть некоторое количество доводов против того, что Путин сделает это, по крайней мере, сейчас. Главный из них заключается в том, что у него есть множество возможностей для эскалации, и их использование мы наблюдаем прямо сейчас — в гибридной сфере, энергия, голод, терроризирование населения городов Украины, уничтожение энергетической инфраструктуры и так далее. Возможно, не только терроризирование населения, но и провоцирование массовых волн миграции, которые призваны ослабить Запад.

Большинство европейских разведслужб не верили, что Путину хватит наглости ввязаться в полномасштабную войну. Основывалось это на убеждении, что атака будет региональной — на Донбассе или на юге Украины, но не во всей стране одновременно. Процесс обмена разведданными и убеждения других разведслужб был необходим, но нельзя сказать, что американский взгляд на вещи недооценивался.

Часто бывает так, что если службы такой страны, как США, приходят к некоему выводу, то они могут быть сами полностью в нем убеждены, но при этом не готовы поначалу делиться засекреченными доказательствами с другими, чтобы убедить их в своей правоте. В результате начинается процесс взаимных консультаций, чтобы убедить остальных. В этот раз это заняло несколько недель, может быть месяцев, но это очень важная и чувствительная работа.

Цена использования ядерного оружия будет очень высока для Путина, возможно его использование вызовет массовые смерти среди населения России, вобьет клин между Россией и Китаем. Я не говорю, что это невозможно, мы должны всерьез считаться с такой угрозой, но я вижу множество ужасных вещей, которые он сделает с гораздо большей вероятностью.

— Каковы возможные последствия сотрудничества главы агентства по информационной безопасности Германии Арне Шенбома с ФСБ? Не выйдет ли из этого скандал такого же масштаба, как разоблачение секретаря канцлера Вилли Брандта Гюнтера Гийома в 1974 году? Можем ли мы ожидать, что информационная инфраструктура НАТО скомпрометирована?

— Министр внутренних дел уволила господина Шенбома, поскольку, как она сказала, они утратили доверие к нему. Подозревается, что он контактировал с русскими через особое общество на протяжении более чем 10 лет в Германии.

— Это очень серьезно!

— Да, это очень серьезно. Согласно обвинениям, он контактировал с российскими разведслужбами. Я не знаю этого и не могу это подтвердить. Если это правда, последствия могут быть очень серьезными. Необходимо расследование. Мы должны точно знать, что там случилось.

— Россия проиграет эту войну?

— Да!

— Политический кризис в России в случае поражение неминуем. Случиться может что угодно — неуправляемая страна с ядерным оружием, волны беженцев, после которых 5 миллионов украинцев рискуют показаться шуткой. НАТО когда-либо готовилось к подобному сценарию, какие-либо планы на случай развития такого кризиса существуют? Кто-то пытался оценить возможные последствия такого кризиса?