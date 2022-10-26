Город позволяет игнорировать им же установленные требования. Ремонт улицы Пронкси должны были делать без закрытия движения

Для водителей закрытие улиц Йыэ и Пронкси на реконструкцию - настоящая головная боль. Несколько водителей посетовали изданию Ärileht, что движение в этом районе и без того сложное - пробки являются обычным делом не только в часы пик. Полное закрытие движения по одной из таллиннских транспортных артерий - улице Пронкси - стало неприятным известием не только для автовладельцев, но и для крупнейшей в Эстонии дорожно-строительной фирмы. По заверению председателя правления TREV-2 Grupp Свена Пертенса, в условиях тендера на реконструкцию Пронкси и Йыэ записано, что на время проведения работ на улице будет открыто по одной полосе движения в каждом направлении. „Нельзя сказать, что это невозможно, но задача сложная“, - отмечает Пертенс.

В памяти работников TREV-2 еще не стёрся ремонт в этом же районе улицы Гонсиори. И там они должны были строить, согласно требованиям города, по одной полосе. По словам Пертенса, такой способ строительства очень неудобный, сложный, затратный по времени и очень дорогой, при этом возникает много неожиданностей.

„Наша практика показывает, что Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства всегда был очень жесткий в отношении толкования и применения условий тендера: отклонения в организации движения и в промежуточных сроках не разрешались под угрозой санкций“, - говорит Пертенс.

„Учитывая всё это мы сочли, что ничего из строительства этого объекта в данном месте мы не выгадаем, и решили свои услуги не предлагать“, - обосновал он отказ от участия в крупнейшем за последние годы таллиннском тендере в сфере дорожного строительства.