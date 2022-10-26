Город позволяет игнорировать им же установленные требования. Ремонт улицы Пронкси должны были делать без закрытия движения(5)
Улицу Пронкси обещали на время ремонта оставить открытой для автомобилей. Но сейчас улица полностью закрыта, центр города в пробках, а крупнейший дорожный строитель подозревает город в манипулировании условиями подряда, пишет Ärileht.
Для водителей закрытие улиц Йыэ и Пронкси на реконструкцию - настоящая головная боль. Несколько водителей посетовали изданию Ärileht, что движение в этом районе и без того сложное - пробки являются обычным делом не только в часы пик. Полное закрытие движения по одной из таллиннских транспортных артерий - улице Пронкси - стало неприятным известием не только для автовладельцев, но и для крупнейшей в Эстонии дорожно-строительной фирмы. По заверению председателя правления TREV-2 Grupp Свена Пертенса, в условиях тендера на реконструкцию Пронкси и Йыэ записано, что на время проведения работ на улице будет открыто по одной полосе движения в каждом направлении. „Нельзя сказать, что это невозможно, но задача сложная“, - отмечает Пертенс.
В памяти работников TREV-2 еще не стёрся ремонт в этом же районе улицы Гонсиори. И там они должны были строить, согласно требованиям города, по одной полосе. По словам Пертенса, такой способ строительства очень неудобный, сложный, затратный по времени и очень дорогой, при этом возникает много неожиданностей.
„Наша практика показывает, что Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства всегда был очень жесткий в отношении толкования и применения условий тендера: отклонения в организации движения и в промежуточных сроках не разрешались под угрозой санкций“, - говорит Пертенс.
„Учитывая всё это мы сочли, что ничего из строительства этого объекта в данном месте мы не выгадаем, и решили свои услуги не предлагать“, - обосновал он отказ от участия в крупнейшем за последние годы таллиннском тендере в сфере дорожного строительства.
Перед тем, как принять окончательное решение, в Таллиннский департамент окружающей стреды и коммунального хозяйства был отправлен запрос: а возможно ли полностью закрыть строительный объект, чтобы произвести в стесненных условиях крупномасштабные и затратные по времени работы по сооружению трасс. Ответ был однозначный: в своём предложении нужно исходить из приведенных в документации по тендеру условий, и полное закрытие строительного объекта им противоречит.
Тем большим сюрпризом для Пертенса стало появление на улицах объявлений для водителей о полном закрытии улицы Пронси. Пертенс не понимает, как можно было изменить условия тендера. Он считает, что речь идет о неравном обращении с участниками рынка, что противоречит закону о госзакупке.
„Правила при использовании общественных денег должны быть для всех одинаковые. Если правила игры для всех не одинаковые, то организация госзакупки теряет смысл. Мы не стали делать из-за этих условий свое предложение, а при других условиях участвовали бы и, быть может, успешно“, - возмущен Пертенс. По его оценке, разница в стоимости проекта реконструкции улиц Пронкси и Йыэ при полном закрытии и частичном закрытии составляет 2,5-3 миллиона евро.
Двое участников тендера знали больше других?
На тендер по реконструкции улиц Йыэ и Пронкси было представлено пять предложений. По цене они разделились на две группы. Одну из столичных улиц с самым плотным движением будут реконструировать за 14,3 млн евро. Однако два самых выгодных для города предложения отличались от остальных почти на 3 млн евро. Эти два игрока знали, что улицу можно будет полностью закрыть или сумели вычитать эту возможность из условий тендера.
Второе по выгодности предложение сделали компании ATEMO OÜ и AS TREF Nord. Исполнительный директор ATEMO Айн Пяхкель говорит, что если строитель получил от Таллиннского транспортного департамента согласие на полное закрытие, то здесь всё корректно. По его мнению, здесь нет признаков того, чтобы в отношении участников тендера было неравное обращение.
Выиграл тендер консорциум AS KE Infra и OÜ Viamer Grupp. „Не соответствует действительности!“ - восклицает член правления Viamer Grupp Эгон Тишлер на утверждение, что по условиям тендера улица должна была быть открыта для движения по схеме 1 + 1, и обещает прекратить разговор, если журналист, задавая свои вопросы, продолжит спорить.
Вопрос о том, знали ли они изначально, что улицу можно будет полностью закрыть, он советует задать подававшему заявку на тендер партнеру. К сожалению, KE Infra, несмотря на обещание разъяснить условия тендера, оставил вопрос без ответа.
Условия тендера не позволяли перекрывать движение
В техническом описании строительных работ по тендеру записано, что на период строительства должен быть обеспечен проезд в обе стороны по меньшей мере по одной полосе. В порядке исключения разрешено кратковременное полное закрытие в случае, если из Таллиннского транспортного департамента будет дано на это согласие. Улица Пронкси закрыта уже 15 дней. Заместитель начальника Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Хейго Янес говорит, что закрытие улиц на время строительства - это динамичный процесс в ходе сотрудничества производителя работ и Транспортного департамента. Пертенс с этим не согласен и настаивает: по закону нельзя договариваться со строителем в части изменений условий тендера.
По утверждению Янеса, сразу же после начала строительных работ выяснилось, что имеющиеся подземные коммуникации располагаются не в тех местах, что предусмотрены проектом. „Сейчас отдел строительного надзора департамента выясняет действительное расположение технических сетей и протяженность“, - сказал Янес. Поэтому улица Пронкси и закрыта полностью.
Словам Янеса противоречит тот факт, что полное закрытие улицы произошло еще до того, как начались земельные работы и выяснилось расположение подземных технических сетей. Улица Пронкси была закрыта на реконструкцию с первого дня, то есть с 10 октября, и о полном закрытии было сообщено еще до начала строительных работ.
Пояснения запросила и компания TREV-2. На письмо, направленное вице-мэру Владимиру Свету, ответа не поступило. Тогда был направлен двухстраничный информационных запрос в Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства с просьбой объяснить, как возникла возможность для полного закрытия улицы Пронкси, хотя во время проведения тендера такая возможность исключалась.
К сожалению, формулировка последних трех вопросов в конце запроса TREV-2 позволила департаменту ответить на три вопроса четырьмя словами, не дав пояснения по существу.
Для председателя правления TREV-2 Grupp Свена Пертенса ответ департамента совершенно невразумителен. По его словам, в ответе подтверждается, что согласно установленным городом требованиям улица Пронкси строится без закрытия движения, но теперь всё-таки разрешили строителю движение закрыть. „Я считал, что после 30 лет работы в этой области никакая надменность меня уже не может удивить. Но тут я ошибался“, - отмечает Пертенс.
За изменение условий тендера глава департамента в свое время получил условный срок
Восемь лет назад Государственный суд признал бывшего начальника Департамента шоссейных дорог Тамура Тсякко виновным в нарушении требований по организации конкурса госпоставки. Тсякоо разрешил строителю для реконструкции участка шоссе Лоо - Маарду установить такой порядок дорожного движения, который не был предусмотрен по условиям тендера.
Прокуратура установила, что в результате строительная фирма получила преимущество. Тсякко был признан виновным и наказан лишением свободы условно.