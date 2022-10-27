Правда ли, что президент Байден предложил вакцинироваться от урагана?
Многие пользователи соцсетей иронизируют над президентом США Джо Байденом, который якобы предложил американцам прививаться от ураганов. Мы проверили, действительно ли глава США дал такой совет.
Многие пользователи соцсетей иронизируют над президентом США Джо Байденом, который якобы предложил американцам прививаться от ураганов. Мы проверили, действительно ли глава США дал такой совет.
Видео с президентом Байденом, в котором он призывает граждан США вакцинироваться в преддверии урагана, начало распространяться в Сети с конца сентября 2022 года. РИА „Новости“ опубликовало статью под заголовком „Прививка от ураганов: Байден сделал очередное странное заявление“. В статье процитированы слова Байдена: „Хочу внести ясность. Если вы живёте в штате, по которым часто проносятся ураганы, как, например, Флорида или Техас, жизненно важная составляющая в подготовке к сезону ураганов — это немедленная вакцинация. Всё становится намного сложней, если вы не вакцинированы, и по вам ударяет ураган или другая природная катастрофа“. Telegram-канал „Свежести» опубликовал видео речи Байдена, а спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала пост: „Байден изобрёл прививку от урагана?“ В соцсетях видеоклип Байдена стал вирусным и набрал миллионы просмотров. Некоторые пользователи отметили, что накануне приближающегося урагана у людей в зоне риска есть проблемы поважнее вакцинации.
Ураган „Иэн“ сформировался в Карибском море 24 сентября. По словам экспертов, он оказался сильнее, чем один из самых мощных ураганов в истории США — „Чарли“. Ураган обрушился на американский штат Флорида в конце сентября 2022 года и уже унёс жизни более 100 человек. 10 000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. 29 сентября президент Джо Байден на пресс-конференции в штаб-квартире Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) сказал, что „Иэн“ может претендовать на звание самого смертоносного урагана за всю историю Флориды. Байден также объявил чрезвычайную ситуацию во Флориде, Южной Каролине и других штатах, затронутых ураганом.
СМИ не уточняют, откуда именно взят видеоролик, в котором Байден говорит о важности вакцинации в регионах, находящихся на пути урагана „Иэн“. В сентябре Байден сделал два публичных заявления на тему урагана: 27 сентября в Белом доме и 29 сентября в штаб-квартире FEMA. Ни в одном из этих выступлений Байден не упоминал вакцинацию. Нет подобных упоминаний и в информационном бюллетене Белого дома, в котором описан план подготовки администрации США к урагану „Иэн“.
На самом деле вирусный клип был взят из видео, снятого 10 августа 2021 года во время брифинга Байдена с FEMA и группами реагирования на COVID-19. Во время брифинга Байден сказал, что заблаговременная вакцинация позволит людям в зоне риска не волноваться о коронавирусе во время грядущего сезона ураганов. Вот его дословная цитата:
„С появлением штамма „Дельта“ мы наблюдаем пандемию непривитых. Количество заболевших и госпитализированных быстрее всего растёт в штатах с низким уровнем вакцинации, таких как Флорида, Техас, Луизиана, Алабама и Миссисипи, которые к тому же находятся в зоне повышенного риска ураганов. Так что мы не ждём, когда станет слишком поздно. И если, не дай бог, произойдёт стихийное бедствие, мы должны быть защищены и от COVID-19. Позвольте мне прояснить: если вы находитесь в штате, где часто обрушиваются ураганы, например во Флориде, на побережье Мексиканского залива или в Техасе, вакцинация — это важная часть подготовки к сезону ураганов. Всё усложняется, если вы не привиты и нагрянул ураган или стихийное бедствие. Если вам придётся эвакуироваться, если вам придётся укрываться в убежище, последнее, о чём вам хочется беспокоиться, — это COVID-19“.
Таким образом, цитата Байдена за 2021 год была вырвана из контекста. Байден не предлагал людям защититься от урагана при помощи вакцинации. Он имел в виду, что привитым людям можно будет не беспокоиться о вирусных заболеваниях в ситуациях, когда у них могут быть более серьёзные проблемы, такие как природный катаклизм или эвакуация.
Итог: Вырвано из контекста