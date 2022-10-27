Правда ли, что президент Байден предложил вакцинироваться от урагана?

Многие пользователи соцсетей иронизируют над президентом США Джо Байденом, который якобы предложил американцам прививаться от ураганов. Мы проверили, действительно ли глава США дал такой совет.

Видео с президентом Байденом, в котором он призывает граждан США вакцинироваться в преддверии урагана, начало распространяться в Сети с конца сентября 2022 года. РИА „Новости“ опубликовало статью под заголовком „Прививка от ураганов: Байден сделал очередное странное заявление“. В статье процитированы слова Байдена: „Хочу внести ясность. Если вы живёте в штате, по которым часто проносятся ураганы, как, например, Флорида или Техас, жизненно важная составляющая в подготовке к сезону ураганов — это немедленная вакцинация. Всё становится намного сложней, если вы не вакцинированы, и по вам ударяет ураган или другая природная катастрофа“. Telegram-канал „Свежести» опубликовал видео речи Байдена, а спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала пост: „Байден изобрёл прививку от урагана?“ В соцсетях видеоклип Байдена стал вирусным и набрал миллионы просмотров. Некоторые пользователи отметили, что накануне приближающегося урагана у людей в зоне риска есть проблемы поважнее вакцинации.

Ураган „Иэн“ сформировался в Карибском море 24 сентября. По словам экспертов, он оказался сильнее, чем один из самых мощных ураганов в истории США — „Чарли“. Ураган обрушился на американский штат Флорида в конце сентября 2022 года и уже унёс жизни более 100 человек. 10 000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. 29 сентября президент Джо Байден на пресс-конференции в штаб-квартире Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) сказал, что „Иэн“ может претендовать на звание самого смертоносного урагана за всю историю Флориды. Байден также объявил чрезвычайную ситуацию во Флориде, Южной Каролине и других штатах, затронутых ураганом.