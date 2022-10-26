„Сегодня история творится на наших глазах!“ Хоккеист установил немыслимый рекорд НХЛ

На табло арены в Сан-Хосе — 9:18. Это время для коммерческой паузы. Но вместо того, чтобы уйти на рекламу, все камеры стадиона выхватывают самого опытного игрока на скамейке гостевой команды. Диктор берётся за микрофон: „Сегодня хоккейная история творится на наших глазах. Нападающий „Вегас Голден Найтс“ Фил Кессел проводит 990 игру подряд, устанавливая новый рекорд Национальной хоккейной лиги. Кессел не пропускал матчи регулярного чемпионата больше 12 лет“…

Партнёры, соперники, болельщики — все поднимаются со своих мест, устраивая овацию железному человеку. Сам Кессел то с лёгким смущением улыбается, то, кажется, вот-вот всплакнёт. Чтобы оказаться в центре внимания, он прошёл путь длиной в 4757 дней. Последний раз американец наблюдал за игрой своей команды со стороны 3 ноября 2009 года.

При этом Кессел совсем не из тех ветеранов, которых нужно вывозить на лёд под ручки — он всё ещё довольно эффективный хоккеист. Лучшие годы Фила остались в „Питтсбурге“, но, например, в прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром почти безнадёжной „Аризоны“, а летом заинтересовал искавший усиление „Вегас“.

Лишнее доказательство конкурентоспособности американца — его сегодняшний гол в ворота „Сан-Хосе“. Тёплый приём не расслабил Кессела: под занавес первого периода он как комета улетел от 28-летнего защитника „Шаркс“ Мэтта Бэннинга и технично занёс шайбу в правую девятку. Голкипер Джеймс Раймер проводил противника раздражённым взглядом, а Фил отправился праздновать юбилейный, 400-й гол в своей карьере.

„Я предпочитаю играть, а не смотреть. Я всегда хочу играть, — говорил 35-летний форвард за сутки до этого прорыва. — В течение всей карьеры есть матчи, которые тебе приходится пропускать, но я был достаточно удачлив всё последнее время, чтобы избежать этих пропусков“. Четыре команды, десятки тренеров, одна пандемия коронавируса и даже рождение ребёнка — ничто не послужило для Кессела достаточным основанием для передышки.