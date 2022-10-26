Не желаете вина от Новака Джоковича?

Первыми в продажу поступили шардоне и сира урожая 2020 года.



Винодельня Джоковича была основана в 2016 году в сербской Шумадии. Директором предприятия является дядя Новака Горан. „Трудностей много, но мы стараемся достичь максимума в этом бизнесе, как и во всем. Даже ракетка Новака не идеальна, но он все равно лучший в мире“, — сказал Горан Джокович.



Пока выпущено около 8,5 тыс. бутылок, проектная мощность винодельни составляет около 80 тыс. бутылок в год. Оптовая цена бутылки шардоне составит 3600 динаров (31 евро), сира — 4200 (36 евро).