Теннис
26.10.2022, 18:13

Не желаете вина от Новака Джоковича?

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ФОТО: PAVEL MIKHEYEV | Scanpix

Сербский теннисист, бывшая первая ракетка мира Новак Джокович выпустил вино под именным брендом. Об этом сообщает журнал Vino & Fino.

Первыми в продажу поступили шардоне и сира урожая 2020 года.

Винодельня Джоковича была основана в 2016 году в сербской Шумадии. Директором предприятия является дядя Новака Горан. „Трудностей много, но мы стараемся достичь максимума в этом бизнесе, как и во всем. Даже ракетка Новака не идеальна, но он все равно лучший в мире“, — сказал Горан Джокович.

Пока выпущено около 8,5 тыс. бутылок, проектная мощность винодельни составляет около 80 тыс. бутылок в год. Оптовая цена бутылки шардоне составит 3600 динаров (31 евро), сира — 4200 (36 евро).

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