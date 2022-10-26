26.10.2022, 18:13
Не желаете вина от Новака Джоковича?(1)
ФОТО: | Scanpix
Сербский теннисист, бывшая первая ракетка мира Новак Джокович выпустил вино под именным брендом. Об этом сообщает журнал Vino & Fino.
Первыми в продажу поступили шардоне и сира урожая 2020 года.
Винодельня Джоковича была основана в 2016 году в сербской Шумадии. Директором предприятия является дядя Новака Горан. „Трудностей много, но мы стараемся достичь максимума в этом бизнесе, как и во всем. Даже ракетка Новака не идеальна, но он все равно лучший в мире“, — сказал Горан Джокович.
Пока выпущено около 8,5 тыс. бутылок, проектная мощность винодельни составляет около 80 тыс. бутылок в год. Оптовая цена бутылки шардоне составит 3600 динаров (31 евро), сира — 4200 (36 евро).