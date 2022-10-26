Первый российский бренд телефонов Inoi ушел из РФ в Эстонию

Представитель бренда заявил, что компания „не дает комментарии в РФ, поскольку она эстонская“. На сайте Inoi исчезли регионы Россия и Беларусь, вместо них используется флаг СНГ (судя по всему, флаг РФ пропал в период с марта по сентябрь).

„Коммерсант“ отметил, что устройства Inoi остаются в продаже в магазинах „Эльдорадо“, „Ситилинк“, „Билайн“. В этих компаниях не ответили на вопросы журналистов.

Бренд Inoi принадлежит бывшему совладельцу IT-дистрибутора VVP Group Сергею Фомину. VVP Group выступает официальным поставщиком бренда. В 2017 году под брендом Inoi вышел первый телефон на российской операционной системе Sailfish Mobile (ныне „Аврора“). Позже бренд перешел на Android и в 2019 году стал лидером по поставкам в Россию бюджетных телефонов. Сейчас доля Inoi в продажах кнопочных телефонов в России составляет 5,9%, а в смартфонах — менее 1%.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что формально российский бренд телефонов впервые покидает страну. Причиной, по его мнению, может быть желание „дистанцироваться от военной операции на Украине, чтобы избежать проблем с иностранными партнерами и поставками“.