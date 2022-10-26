Путин провел тренировку стратегических сил, отрабатывался „массированный ядерный удар“

„При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф“, - говорил Путин.

Россия потерпела несколько чувствительных поражений в Украине. Путин ранее выступал с завуалированными угрозами применения ядерного оружия, в том числе объявляя о частичной мобилизации в стране 21 сентября.

Предыдущие учения прошли 19 февраля 2022 года - за пять дней до российского вторжения в Украину. До того два года эти учения не проводились.

„США были поставлены в известность, и, как мы подчеркивали ранее, это обычные ежегодные учения России“, - сказал Райдер. По его словам, заблаговременное уведомление о начале учений снижает риск ошибки.

Официальный представитель Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер во вторник напомнил журналистам, что Россия обязана в соответствии с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений заранее уведомлять о запусках ракет, способных нести ядерное оружие .

По полигону Кура на Камчатке из Плесецка были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты „Ярс“, с поводной лодки из Баренцева моря - баллистической ракеты „Синева“. Использовались два самолета дальней авиации Ту-95МС, они выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования, пишут „Коммерсант“ и Интерфакс.

За ходом учений сил стратегического сдерживания в среду из ситуационного центра наблюдал российский президент Владимир Путин . Он провел тренировку наземных, морских и авиационных сил, которые отработали „задачи нанесения массированного ядерного удара“ в ответ на ядерный удар противника.

В последний несколько дней Шойгу провел серию телефонных разговоров с главами военных ведомств США, Великобритании и Франции, заявляя об угрозе использования „грязной бомбы“ (снаряда с радиоактивными элементами) властями Украины. Западный страны называют эти обвинения ложными, как и Киев.

В среду о „грязной бомбе“ сказал и Путин. Посмотрев из ситуационного центра на учения стратегических сил сдерживания, он отправился на встречу с главами делегаций органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Там он заявил, что западные страны „накачивают вооружением“ Украину и игнорируют заявления Киева, который якобы выражает желание „заполучить ядерное оружие“. „Известно и о планах использовать для провокаций и так называемую грязную бомбу“, - добавил Путин.

Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов:

„Учения стратегических ядерных сил под названием „Гром“, о которых Россия уведомила США 26 октября, можно было бы назвать рутинным мероприятием по проверке боеготовности, если бы не война в Украине.

Такие маневры проводились более-менее регулярно - обычно осенью. „Более-менее“ - потому что перед началом войны, например, их не проводили два года.

Пауза должна была продлиться всего один 2020 год, но накануне войны в октябре 2021 года Россия перенесла их на следующий год, не объяснив официально причин. В результате прошлогодний „Гром“ провели в феврале, накануне вторжения. Теперь это будет уже второй „Гром“ за год.

Как отмечали военные эксперты, в феврале учения были менее масштабными, чем обычно. Тогда пуски межконтинентальных ракет произошли из Баренцева моря на полигон „Кура“ на Камчатке.

В 2019 году по полигону „Кура“ была выпущена МБР „Ярс“ с космодрома „Плесецк“, а подлодки Северного и Тихоокеанского флотов обменялись пусками ракет Р-29Р по полигонам „Кура“ и „Чижа“. В нынешних учениях задача также будет скромнее, чем в 2019 году - сообщается о планах пуска баллистических ракет с космодрома Плесецк и с подводной лодки из акватории Кольского полуострова на тот же самый полигон „Кура“.

Однако эти учения происходят в момент, когда во всем мире активно обсуждается реальность ядерного взрыва в Европе. Простого напоминания Владимиром Путиным о наличии в России ядерного оружия хватило, чтобы мир опять стал бояться атомной бомбы.

И на таком фоне ядерные учения, пусть даже рутинные, пусть даже с сокращенной программой пусков все равно только подогреют этот страх“.