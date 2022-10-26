Три хоккеистки школьной лиги США довели до самоубийства своего вратаря

16-летнюю девушку в соцсетях регулярно оскорбляли партнёрши по команде, в том числе её близкая подруга. Причиной травли юной спортсменки стало её общение с бывшим парнем одной из своих подруг по команде.

„Её атаковали в соцсетях и обзывали кучей имён. Одна подруга сказала, что её миссия состоит в том, чтобы „оставить девочку без единого друга“. Никто не идеален, но как можно сделать это с кем-либо? Никто этого не заслуживает“, — цитирует мать жертвы Fox News.

Сообщается, что школьная лига и Федерация любительского хоккея штата Флорида инициировали расследование произошедшего. Федерация хоккея США созвала независимый совет для проведения собственной проверки.

Источник - Чемпионат

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