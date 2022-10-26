Правда ли, что Халук Байрактар предложил украинцам „воевать самим“?

Сначала об одном из двух главных героев истории. 30 марта 2022 года некоторые украинские СМИ сообщили , что бывший депутат Верховной рады Сергей Пашинский был избран главой „Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины“ (НАОПУ) — общественной организации, объединяющей работодателей из сферы ВПК этой страны. Однако 12 октября, после выхода очередной серии откровений Пашинского, на официальной странице ассоциации в Facebook появилось сообщение о том, что в марте произошёл, по сути, рейдерский захват организации со стороны Сергея Пашинского и его сообщников. Ассоциация не признаёт экс-депутата Пашинского своим главой, в связи с чем ещё в апреле обратилась в министерство юстиции, а затем и в суд. На сайте НАОПУ её руководителем указан Андрей Сенченко. Поэтому значимость скандальной фигуры Сергея Пашинского сильно преувеличена в новостях: он не государственный чиновник и даже не претендует на это.

Далее о Халуке Байрактаре. Гендиректор компании Baykar, брат зятя президента Турции Эрдогана, действительно ведёт страничку в Twitter с такой же аватаркой, какая представлена на рассматриваемом нами скриншоте. Но есть несколько но.

1. Как минимум по состоянию на 20 октября ничего, подобного нашему твиту, на странице Байрактара встретить уже было нельзя.

2. По всем ресурсам гуляет один и тот же скриншот твита. Если бы этот твит провисел хотя бы 5 минут, то среди 419 000 подписчиков Байрактара наверняка нашлось бы как минимум двое, зафиксировавших его столь резкий выпад. Рационального объяснения уникальности скрина в случае подлинности твита просто нет.

3. Распространением скриншота заняты только российские, преимущественно провластные ресурсы. Ни в Турции, ни в Украине о нём не пишут, как будто бы такого твита и не существовало.

4. Обратите внимание на сам скриншот:

Он сделан, по-видимому, русскоязычным пользователем, поскольку содержит автоперевод на русский. Однако, вопреки надписи „Translated from Turkish by Google“ («Переведено с турецкого компанией Google“) наверху, на месте оригинала мы видим не турецкий, а английский текст. Технически такое сочетание невозможно (притом что перевод в итоге произведён корректно) — оригинальный текст должен быть на том языке, который упомянут сразу под текстом.

5. Под твитом мы видим статистику: 360 ретвитов. Возникает вопрос: где же сейчас если не сами 360 ретвитов (они могли автоматически удалиться вместе с первоисточником), то хотя бы их скриншоты?

Все эти доводы говорят о том, что мы имеем дело с фальшивкой, которую могли создать либо сразу через фотошоп, либо предварительно поработав с кодом сохранённой странички из Twitter. В любом случае нет никаких оснований считать указанный твит подлинным.

Ответ: Фейк