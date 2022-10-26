Австралийцы протестуют против сноса школы и парка из-за строительства олимпийских объектов

В июле 2021 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил австралийский Брисбен столицей летней Олимпиады-2032.

Власти провинции и оргкомитет турнира намерены реконструировать крикетный стадион, на котором запланированы олимпийские соревнования. По плану этого проекта, будет снесена стоящая рядом школа – East Brisbane State School, построенная в 1899 году. Сейчас там обучаются 315 школьников.

Также планируется снести парк (Raymond Park), вместо которого построят тренировочный трек. На проект по реновации стадиона выделено 2,5 миллиарда австралийских долларов (1,6 миллиарда американских долларов).

На протест против сноса школы и парка вышли ученики и их родители.

„Сообщество должно с радостью ждать Олимпийские игры, но этого не выйдет, если это правительство собирается сносить бульдозерами школы и парки.

Потратить более 2,5 миллиардов австралийских долларов на снос государственной школы и парка только на то, чтобы построить большой стадион для разового мероприятия — это огромная трата государственных денег“, – сказала член правительства Южного Брисбена Эми Макмэн.

„Федеральному правительству следует инвестировать 2,5 миллиарда австралийских долларов в доступное жилье, здравоохранение и образование, а не в план, предусматривающий снос местной школы и парка из-за дополнительных 8000 мест и двухнедельного спортивного мероприятия.

Сегодняшняя демонстрация посылает мощный сигнал федеральному правительству о том, что единственные люди, которые хотят продолжить этот глупый, разрушительный план Габбы на сумму 2,5 миллиарда австралийских долларов — это члены правительства штата“, – отметил член правительства города Гриффит Макс Чандлер-Мэтер.

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