Катри Райк, не волнуйтесь: право называть улицы в Нарве государство возьмет на себя
Поскольку городская управа Нарвы, возглавляемая Катри Райк, не желает отказываться от улиц, названных в честь коммунистических террористов, убивавших эстонцев, министр государственного управления подготовила поправку к закону, которая дает право государственным органам на изменение названий в подобных ситуациях.
В частности, министр государственного управления Рийна Солман направила на общественное согласование проект поправок в Закон о географических названиях и в Закон о пространственных данных, с ним можно ознакомиться здесь.
Поправка предусматривает возможность, при необходимости, изъять у местного самоуправления, как установщика топонима, право на изменение названия.
„Если местное самоуправление не меняет топоним, то государство само могло бы изменить название места, названного в честь лица, боровшегося против государственности Эстонской Республики, сохранения конституционного строя и восстановления независимости, или любого другого места, которое явно не соответствует современной и культурной истории Эстонии, - пояснила Солман. - Увековечивание и сохранение имен „красных“ убийц, в честь которых названы несколько улиц в уездах Эстонии, - это болезненная рана и глубокий стыд для большинства эстонцев“.
Законопроект устранит правовую лазейку, если местное самоуправление не урегулирует незаконную ситуацию.
Примером может служить Нарва, где одна из улиц носит имя коммуниста и убийцы Альберта-Августа Тиймана, убившего десятки своих земляков, а другая - имя Ансиса Даумана, яростно боровшегося против независимости Эстонии. Катри Райк, однако, утверждает, что изменение этих названий является внутриполитическим вопросом, а не тем, что следует сделать немедленно.
Предыдущий министр государственного управления предлагал Нарве изменить незаконные названия еще в 2020 году, но город до сих пор не устранил неприглядную ситуацию. К сожалению, согласно действующему законодательству, министр не может сам принять дополнительные меры по замене названия на новое, соответствующее закону.
Однако, согласно проекту, министр сможет переименовать топоним вместо самоуправления, если совет по географическому названию придет к выводу, что действующее название противоречит закону или топоним имеет имя, несовместимое с исторической и культурной историей Эстонии, а самоуправление в течение двух месяцев после получения соответствующего указания министра не поменяет название на новое.
Перед тем, как министр утвердит новое название, с самоуправлением будут проведены консультации и будет обнародован проект нового названия, по которому жители смогут внести свои предложения.
Когда новый топоним будет утвержден, самоуправление будет обязано заменить существующие таблички и знаки, относящиеся к топониму. Соответствующие расходы будут покрыты из государственного бюджета.