Катри Райк, не волнуйтесь: право называть улицы в Нарве государство возьмет на себя

В частности, министр государственного управления Рийна Солман направила на общественное согласование проект поправок в Закон о географических названиях и в Закон о пространственных данных, с ним можно ознакомиться здесь.

Поправка предусматривает возможность, при необходимости, изъять у местного самоуправления, как установщика топонима, право на изменение названия.

„Если местное самоуправление не меняет топоним, то государство само могло бы изменить название места, названного в честь лица, боровшегося против государственности Эстонской Республики, сохранения конституционного строя и восстановления независимости, или любого другого места, которое явно не соответствует современной и культурной истории Эстонии, - пояснила Солман. - Увековечивание и сохранение имен „красных“ убийц, в честь которых названы несколько улиц в уездах Эстонии, - это болезненная рана и глубокий стыд для большинства эстонцев“.

Законопроект устранит правовую лазейку, если местное самоуправление не урегулирует незаконную ситуацию.

Примером может служить Нарва, где одна из улиц носит имя коммуниста и убийцы Альберта-Августа Тиймана, убившего десятки своих земляков, а другая - имя Ансиса Даумана, яростно боровшегося против независимости Эстонии. Катри Райк, однако, утверждает, что изменение этих названий является внутриполитическим вопросом, а не тем, что следует сделать немедленно.

Предыдущий министр государственного управления предлагал Нарве изменить незаконные названия еще в 2020 году, но город до сих пор не устранил неприглядную ситуацию. К сожалению, согласно действующему законодательству, министр не может сам принять дополнительные меры по замене названия на новое, соответствующее закону.