„Меня до сих пор потряхивает“: женщина стала свидетелем того, как маленького ребенка трясут вниз головой над Лаагна теэ

„Вчера стала свидетелем ужасающей картины, от которой меня до сих пор потряхивает. Ехали с ребенком на тренировку, и какой-то папаша на Лаанга мосту тряс (держал за одну ногу и в прямом смысле слова тряс) маленького ребенка вниз головой над канавой. Длилось все считанные секунды, но боюсь представить, какие могли быть последствия“, - написала женщина. Согласно ее описанию, ребенок был одет в темный комбинезон, во рту была голубая соска, на вид ему было около двух лет. При этом разглядеть лицо мужчины было невозможно с такого расстояния.

„Мне очень сложно сказать, был ли мужчина пьян или агрессивен, я даже лица особо не разглядела, поскольку ехала по канаве, а мужчина с ребенком были наверху, на мосту. Я успела лишь заметить, что ребенка трясут вверх ногами“, - сказала RusDelfi очевидица произошедшего.

Ситуацию прокомментировала Тейли Пиископпель, руководитель группы Ида-Харьюского отделения полиции:

„Не совсем понятно, что именно происходит на этом видео. На первый взгляд, кажется, что взрослый поднимает ребенка в воздух и затем опускает обратно. Чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке, полиции необходимо пообщаться со взрослым, который присутствует на видео. Если кто-то стал свидетелем этой ситуации, произошедшей на мосту Саарепийга в прошлый четверг около 17:50, или если кто-то узнал взрослого на этом снимке, пожалуйста, сообщите нам по адресу teili.piiskoppel@politsei.ee или по телефону 612 4775“.

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