МНЕНИЕ | Российский крестовый поход на бой с Сатаной

Российские власти добавили еще одну цель победы в войне, а именно так теперь называют специальную военную операцию в Украине представители Кремля. К денацификации и демилитаризации ими была добавлена десатанизация Украины. Российской армии на полном серьезе предлагается очистить соседнюю страну от „тотальной гиперсекты“, которая захватила управление государством. Ничего из этой затеи не выйдет, так как все, кто верит в „сатанизм киевского режима“, уже и так воюют, а у разбегающихся от мобилизации молодых российских мужчин, десатанизация ничего кроме смеха не вызовет, пишет журналист Сергей Ковальченко в своей колонке для RusDelfi.