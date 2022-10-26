МНЕНИЕ | Российский крестовый поход на бой с Сатаной
Российские власти добавили еще одну цель победы в войне, а именно так теперь называют специальную военную операцию в Украине представители Кремля. К денацификации и демилитаризации ими была добавлена десатанизация Украины. Российской армии на полном серьезе предлагается очистить соседнюю страну от „тотальной гиперсекты“, которая захватила управление государством. Ничего из этой затеи не выйдет, так как все, кто верит в „сатанизм киевского режима“, уже и так воюют, а у разбегающихся от мобилизации молодых российских мужчин, десатанизация ничего кроме смеха не вызовет, пишет журналист Сергей Ковальченко в своей колонке для RusDelfi.
Первым слово „война“ в российской элите произнёс заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. „Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну“, - сказал Кириенко, выступая 22 октября на Всероссийском форуме классных руководителей. Этот тезис был озвучен после того, как в части регионов России было введено военное положение и отпала необходимость называть то, что происходит в Украине „специальной военной операцией“.