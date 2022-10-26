Мнение
26.10.2022, 15:40

МНЕНИЕ | Российский крестовый поход на бой с Сатаной

 
Новая цель России в Украине - десатанизация
Сергей Ковальченко
журналист
Плакат с изображением российского солдата с лозунгом «Слава героям России», Москва, 24 октября 2022 года
Плакат с изображением российского солдата с лозунгом «Слава героям России», Москва, 24 октября 2022 года
ФОТО: YURI KADOBNOV | AFP

Российские власти добавили еще одну цель победы в войне, а именно так теперь называют специальную военную операцию в Украине представители Кремля. К денацификации и демилитаризации ими была добавлена десатанизация Украины. Российской армии на полном серьезе предлагается очистить соседнюю страну от „тотальной гиперсекты“, которая захватила управление государством. Ничего из этой затеи не выйдет, так как все, кто верит в „сатанизм киевского режима“, уже и так воюют, а у разбегающихся от мобилизации молодых российских мужчин, десатанизация ничего кроме смеха не вызовет, пишет журналист Сергей Ковальченко в своей колонке для RusDelfi.

Первым слово „война“ в российской элите произнёс заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. „Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну“, - сказал Кириенко, выступая 22 октября на Всероссийском форуме классных руководителей. Этот тезис был озвучен после того, как в части регионов России было введено военное положение и отпала необходимость называть то, что происходит в Украине „специальной военной операцией“.

Сказано – сделано. Через три дня в Совете безопасности России приняли пас Кириенко и сформулировали свой критерий народной войны с Украиной. Помощник Секретаря Совбеза – генерал-майор ФСБ Алексей Павлов сказал, что задача, которую сейчас решает Россия, – это „десатанизация Украины“, которая стараниями нынешнего руководства превратилась в „тоталитарную гиперсекту“, исповедующую радикальный национализм и неоязычество. По мнению генерала Павлова, приверженцы радикальных религиозных сект плодились в Украине в 90-е годы с подачи „коллективного Запада“, а потом сектантов сажали на руководящие должности, чтобы „они исполняли задачи, сыпавшиеся из-за океана“. Сейчас нужно победить все это мировое зло, хотя бы в пределах Украины.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии