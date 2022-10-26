МНЕНИЕ | „Норд-Ост“ 20 лет спустя: заложники „сильного лидера“

Двадцать лет назад, 23 октября 2002 года, группа боевиков под руководством Мовсара Бараева захватила 916 заложников в здании московского Театрального центра на Дубровке, где шел мюзикл „Норд-Ост“. Следующие три дня прошли в нарастающем кошмаре: террористы выдвигали требования, убивали одних заложников и изредка отпускали других.

К переговорам были привлечены самые разные люди - от Бориса Немцова и Анны Политковской до Иосифа Кобзона и Леонида Рошаля. Общими стараниями десятки людей были спасены, но в помещении все еще оставались сотни заложников.

Утром 26 октября спецназовцы применили газ и ворвались в Театральный центр. По итогам штурма все террористы были убиты. С учетом погибших заложников трагедия на Дубровке унесла от 130 (по официальной версии) до 174 (по подсчетам общественников) человеческих жизней, из которых 10 - жизни детей. Важно отметить, что 125 освобожденных заложников скончались в больницах уже после успешного, по оценкам властей, завершения операции.

Нужно ли было применять газ

Оправданность применения отравляющего вещества в закрытом помещении, наполненном сотнями людей, с самого начала вызывала множество вопросов.

Любому знакомому с физикой человеку понятно, что концентрация газа в разных частях помещения не будет одинаковой. Где-то его будет очень мало, а где-то - наоборот слишком много, что окажет разное воздействие на людей. Так все и получилось: после применения газа некоторые террористы остались в сознании и отстреливались, тогда как для многих заложников доза оказалась критичной.

Примечательно, что точный состав примененной газовой смеси и был, и остается неизвестным. Поэтому, после завершения штурма ни спасатели, ни участники штурма, ни врачи не имели точной информации о том, как надо обращаться с находящимися без сознания людьми, что привело к многочисленным смертям. В итоге, из-за действий спецслужб, пытающихся спасти заложников, погибло больше людей, чем от рук террористов.