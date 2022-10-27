Бросить курить станет сложней. Проблема в препаратах

Все это время альтернативой выступало средство для лечения депрессивного расстройства Elontril. Дело в том, что в его составе есть антидепрессант бупропион, который снижает влечение к никотину. Однако в том же реестре отмечается, что пару месяцев назад и с этим лекарством возникли проблемы. Пока в аптеках еще остался небольшой запас, но когда его выкупят, моожно будет пользоваться только менее эффективными никотиновыми пластырями. Предположительно поставки могут возобновиться в конце этого года, но эти даты очень условные. Например, средство от акне Duac должно было появиться в конце этого месяца, но прилавки в аптеках до сих пор пустуют. Вместо него сейчас используют Treclinac, Differin и Skinoren. Из них первый подходит для тяжелой формы акне, а при более легкой форме чаще вызывает побочные эффекты. А два других препарата приходится с чем-то комбинировать.