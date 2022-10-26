Эксперт по кибербезопасности: наблюдается резкий рост числа направленных на эстоноземельцев кибератак

Статистика Netivalvur свидетельствует о резком росте начиная с мая числа направленных на эстоноземельцев кибератак. Если за последний месяц весны было заблокировано еще менее 20 000 попыток внедрения вредоносных программ, получения доступа к личным данным и прочих разновидностей кибермошенничества, то в сентябре услуга Netivalvur защитила клиентов уже около 260 000 раз. С наступлением осени больше всего возросло число попыток внедрения вредоносных программ и получения доступа к личным данным.

„Направленные на частных лиц и предприятия кибератаки интенсифицировались еще в начале коронавирусной пандемии, когда многие люди начали работать на дому вместо привычных офисов, что позволило промышляющим онлайн-мошенникам практиковать новые подходы. С тех пор количество кибератак постоянно растет, ставя новые рекорды в последние месяцы“, - заявила менеджер Elisa по информационной безопасности Май Крафт.

Она добавила, что по свежей статистике наибольшую угрозу для частных лиц представляют фальшивые сайты, созданные для получения доступа к личным данным или деньгам пользователя, а также странички и услуги, пытающиеся заразить пользовательское устройство различными вредоносными программами. Самыми серьезными проблемами в киберпространстве для предприятий и государственных органов являются перегружающие сервера массовые запросы и прочие адресные атаки, при помощи которых злоумышленники пытаются получить доступ к клиентским данным или денежным средствам организации.

„У нас нет оснований полагать, что киберпространство станет безопаснее в ближайшее время. На уровень кибербезопасности влияют такие факторы как геополитическая ситуация и развитие навыков кибермошенников, а также то, что ни одна ИТ-система никогда не бывает стопроцентно защищенной – уязвимость может появиться где угодно“, - пояснила Крафт. „Поэтому частные лица и предприятия должны сохранять бдительность, соблюдать элементарные правила кибергигиены и обеспечивать соответствующее поведение родных и коллег“.