Эксперт по кибербезопасности: наблюдается резкий рост числа направленных на эстоноземельцев кибератак
Как следует из опубликованной Elisa статистики, с момента начала коронакризиса значительно увеличилось количество кибератак, направленных на частных лиц и предприятия в Эстонии, причем кибератаки особенно активизировались за последние месяцы. Факт растущей угрозы кибератак подтверждается данными услуги Elisa Netivalvur, в рамках которой в сентябре было заблокировано на 125% больше кибератак по сравнению с августом и на 1300% больше по сравнению с июнем.
Статистика Netivalvur свидетельствует о резком росте начиная с мая числа направленных на эстоноземельцев кибератак. Если за последний месяц весны было заблокировано еще менее 20 000 попыток внедрения вредоносных программ, получения доступа к личным данным и прочих разновидностей кибермошенничества, то в сентябре услуга Netivalvur защитила клиентов уже около 260 000 раз. С наступлением осени больше всего возросло число попыток внедрения вредоносных программ и получения доступа к личным данным.
„Направленные на частных лиц и предприятия кибератаки интенсифицировались еще в начале коронавирусной пандемии, когда многие люди начали работать на дому вместо привычных офисов, что позволило промышляющим онлайн-мошенникам практиковать новые подходы. С тех пор количество кибератак постоянно растет, ставя новые рекорды в последние месяцы“, - заявила менеджер Elisa по информационной безопасности Май Крафт.
Она добавила, что по свежей статистике наибольшую угрозу для частных лиц представляют фальшивые сайты, созданные для получения доступа к личным данным или деньгам пользователя, а также странички и услуги, пытающиеся заразить пользовательское устройство различными вредоносными программами. Самыми серьезными проблемами в киберпространстве для предприятий и государственных органов являются перегружающие сервера массовые запросы и прочие адресные атаки, при помощи которых злоумышленники пытаются получить доступ к клиентским данным или денежным средствам организации.
„У нас нет оснований полагать, что киберпространство станет безопаснее в ближайшее время. На уровень кибербезопасности влияют такие факторы как геополитическая ситуация и развитие навыков кибермошенников, а также то, что ни одна ИТ-система никогда не бывает стопроцентно защищенной – уязвимость может появиться где угодно“, - пояснила Крафт. „Поэтому частные лица и предприятия должны сохранять бдительность, соблюдать элементарные правила кибергигиены и обеспечивать соответствующее поведение родных и коллег“.
От фальшивого сайта автозаправки до сомнительной коллекции роликов
В прошлом месяце в Эстонии распространялись не только уже знакомые кибератаки и мошеннические схемы, но и ряд новых изощренных способов кражи данных и заражения пользовательских устройств вредоносными программами.
Например, появился фальшивый сайт известной в нашей стране топливной фирмы, дизайн которого практически не отличался от оригинала. Мошенники завлекали посетителей на этот сайт предложениями дешевого топлива, после чего просили ввести контактные и платежные данные. Этот сайт также распространял подозрительные программы со встроенной рекламой и прочие угрожающие пользовательским устройствам вирусы.
Минувший месяц ознаменовался и появлением сайта, который якобы был предназначен для распространения любительских роликов и прочего мультимедийного контента, но на самом деле содержал ненастоящие новости, вредоносные программы и прочие мошеннические схемы. Сайт был предназначен для заражения пользовательского устройства или переключения на другой сайт, заполненный рекламой или опасными ссылками. Еще одна опасная новинка прошлого месяца – фальшивый сайт видеоконференций, на котором якобы предлагались консультации по оптимальному планированию рабочего и свободного времени. На самом же деле сайт выманивал пользовательские пароли.
„Кибератаки и мошеннические схемы становятся все изощреннее, соответственно все мы должны быть более бдительными. Если предложение кажется слишком выгодным, то лучше положиться на свою интуицию и воздержаться от потребления сомнительного контента“, отметила Май Крафт. „Также не следует забывать о том, что ни одна солидная компания не станет отправлять предложения скидок потребителям прямо через Facebook Messenger или рассылать э-письма с орфографическими ошибками, предлагающие открыть постороннюю ссылку“.