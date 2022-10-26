Социолог: русскоязычный избиратель уходит от центристов к EKRE

Сейчас будет противостояние либерального и консервативного мировоззрения. „Подобная борьба была в начале 90-х, когда борьбу вели старые и новые элиты. Тогда победили новые силы“, - сказал социолог.

По оценке Воога, поддержка консервативного мышления растет, потому что происходящие изменения слишком быстрые - часть населения, речь идет о людях старше 50 лет, не хочет перемен, потому что привыкла к тому образу жизни, который есть.

„Вполне вероятно, что EKRE выиграет выборы, но сделать это консерваторам будет очень сложно, потому что у них мало известных кандидатов. Особенно мало русскоязычных кандидатов, несмотря на то, что среди русскоязычных жителей Эстонии поддержка консерваторов растет. Возможно, что нынешние высокие рейтинги им будет сложно реализовать на выборах“, - считает Воог.

Высокую поддержку консерваторов со стороны русскоязычных избирателей социолог объяснил нынешней слабостью Центристской партии. Кроме того, созданная в 2019 коалиция центристов с EKRE сыграла против центристов.

„До этого русскоязычные жители считали EKRE недружественной по отношению к ним партией, но после союза с центристами отношение к консерваторам русскоязычных избирателей поменялось“, - сказал Воог и добавил, что у центристов нет сильного лидера, который мог бы общаться с русскоязычным избирателем.

Социолог не исключает вариант, что ближе к выборам такое положение может измениться. „Нынешняя предвыборная компания стартовала раньше обычного, партии уже себя рекламируют. Но, если ситуация в стране резко изменится, то вся эта реклама будет бесполезной“, - считает Воог.