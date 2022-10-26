У европейских берегов скопились десятки танкеров со сжиженным газом. Неужели газ больше не нужен?

Десятки гигантских судов с СПГ, стоят на приколе у берегов Испании, Португалии, Великобритании и других европейских стран.

„Эта ситуация сложилась примерно за пять-шесть недель, - говорит Огюстин Прейт, вице-президент Kayrros - компании, которая занимается аналитикой на глобальном рынке энергетики и экологии и наблюдает за скоплением судов через спутники и специальную систему идентификации, используемую в мореплавании. - Это точно большая история“.

Если совсем коротко - танкеры ждут у моря погоды. В буквальном смысле. Их придерживают на случай, если топливо срочно понадобится с наступлением холодов.

Но, собственно, почему бы их не разгрузить, раз уж привезли? Простой вопрос, казалось бы, но ответ на него немного сложнее.

Во-первых, на фоне паники из-за прекращения поставок из России Европа запаслась газом почти до отказа. План состоял в том, чтобы заполнить хранилища на 80% к 1 ноября, однако его выполнили и перевыполнены гораздо раньше - емкости заполнены на 95% уже сейчас.

Но ценный груз продолжает прибывать.

Аналитик из Wood Mackenzie Фрейзер Карсон, также наблюдающий за скоплением танкеров, насчитал в октябре 268 судов с СПГ по всему миру, в то время как в среднем по году по миру ходит таких 241.

По словам Карсона, 51 судно находится в непосредственной близости к берегам Европы.

Газ в контейнерах охлажден до примерно минус 160 градусов и превращен в жидкость для удобства транспортировки.

При этом заводов, которые могут „распаковать“ жидкое топливо обратно в газ, не хватает, поскольку долгое время Европа полагалась на поставки газа по трубопроводам из России.

Так что танкеры ждут в очереди на регазификацию. Германия и Нидерланды, к примеру, уже вложились в строительство новых регазификационных терминалов. Некоторые из них - построенные с использованием танкеров для перевозки СПГ, пришвартованных к докам - обещают ввести в эксплуатацию уже в течение ближайших месяцев.