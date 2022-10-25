25.10.2022, 20:36
Центрист Виктор Васильев не будет баллотироваться в Рийгикогу(1)
Виктор Васильев на выборах 2019 года баллотировался в Таллинне (Хааберсти, Кристийне, Пыхья-Таллинн) и набрал 1708 голосов. А Марика Туус-Лаул тогда выдвигала свою кандидатуру в Йыгевамаа и Тартумаа и показала там лучший результат среди однопартийцев (2095 голосов), хотя и не была первым номером (им был тогдашний министр госуправления Янек Мягги - прим. ред).
Туус-Лаул избиралась в Рийгикогу пять раз подряд, то есть работает в парламенте с 2003 года.
Солидный парламентский стаж и у Васильева, который заседает в Рийгикогу с 2011 года.