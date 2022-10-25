ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (244-й день) | Украинские власти призвали уехавших жителей пока не возвращаться в страну

Об этом сегодня заявил президент футбольной федерации Украины Андрей Павелко. Он сказал, что письма с требованием исключить Россию из УЕФА (это европейская футбольная ассоциация) и ФИФА (общемировая) уже направлены. Украина так отреагировала на вчерашний доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко Владимиру Путину. Там чиновник заявил, что Россия готова интегрировать в свою футбольную структуру клубы из Крыма и оккупированных территорий. Крымские команды пытались это сделать с 2014 года, но ФИФА выступала категорически против.

Новую структуру президент РФ поручил создать на заседании Совета безопасности неделю назад. С ее помощью предполагается улучшить координацию федеральных и региональных органов власти „по этому направлению“. Координировать власти регионов будет премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, что Нобелевскую премию мира в этом году получили российское правозащитное общество „Мемориал“ (ликвидирован Верховным судом РФ; в прениях прокурор говорил, что „Мемориал“ „создает лживый образ СССР как террористического государства“), белорусский правозащитник Алесь Беляцкий (он уже больше года в СИЗО) и украинская правозащитная организация „Центр гражданских свобод“ (продолжает функционировать и в условиях войны).

Такое решение принял Нобелевский комитет - „в связи с вторжением на территорию Украины“.

Послов России и Беларуси не пригласят на церемонию вручения Нобелевских премий

Премьер-министр Украины Ирина Верещук сказала, что жители прифронтовых районов с поврежденной инфраструктурой нуждаются в угле, дизельном топливе, древесине. По ее словам, правительство начало операцию по обеспечению людей топливной древесиной. На 8 прифронтовых областей правительство перечислило 562.5 млн гривен (приблизительно 1,5 млн евро). Этого хватит на 5 тысяч вагонов леса и, по мнению правительства, обеспечит теплом около 70 тысяч домохозяйств.

„Нам нужно пережить зиму“. Украинские власти призвали уехавших жителей пока не возвращаться в страну

Министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев, которые сейчас находятся за границей, не возвращаться домой до весны. Это необходимо, чтобы не увеличивать нагрузку на электросеть.

„Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия. Если есть возможность – останьтесь перезимовать за границей“, - сказала она.

Россияне перестали интересоваться „денацификацией“ и переключили внимание на „отступление“ и „ядерный удар“

Данные сервисов Google Trends и „Яндекс Wordstat“ показывают, что в последние месяцы россияне практически не ищут информацию о заявленных 24 февраля целях вторжения в Украину - „денацификации“ и „демилитаризации“. При этом значительно выросло число поисковых запросов по словам „отступление“ и „ядерный удар“. По данным сервиса Google Trends, в первую неделю после вторжения запросы по словам „денацификация“ и „демилитаризация“ достигали количественного пика, а затем произошел резкий спад. С середины мая интерес к этим запросам находится на минимальном уровне.

Washington Post: Пригожин раскритиковал военное руководство России в разговоре с Путиным

Глава группы наемников „ЧВК Вагнера“, бизнесмен Евгений Пригожин раскритиковал военное руководство России в личной беседе с Владимиром Путиным, заявив о плохом командовании и неумелых действиях на фронте. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на анонимных американских чиновников.

Глава Еврокомиссии: Украине нужно до 5 млрд евро ежемесячно, ЕС готов предоставлять 1,5 млрд

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине нужно до 5 млрд евро в месяц только для покрытия бюджетных трат, включая выплаты зарплат и пенсий.