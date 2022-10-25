За неделю от COVID-19 скончались десять человек

За неделю добавилось 3219 случаев заболевания, из которых 1055 подтверждены лабораторно и 2164 клинически диагностированы. По словам Юты Варьяс, главного специалиста отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья, число новых случаев заболевания COVID-19 остается стабильным. „Рост заболеваемости среди пожилых пациентов может повлиять на число госпитализаций по COVID-19 в ближайшие недели“, - пояснила Варьяс, добавив, что число случаев, зарегистрированных в учреждениях по уходу, и число выявленных в них инфицированных остается стабильным.

По состоянию на утро понедельника в больнице находилось 246 пациентов с COVID-19, пять из них - в реанимации. Всего за неделю было госпитализировано 218 пациентов, из которых 108 были госпитализированы по поводу симптоматического COVID-19. Среднее число новых симптоматических госпитализаций по COVID-19 за сутки увеличилось с 8,7 до 13. За неделю умерли десять человек в возрасте 79-97 лет, все с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

В течение недели была введена 5281 доза вакцины, из которых 185 прививок были первичны. В общей сложности 483 322 человека получили бустерную или ревакцинационную дозу. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины составляет 63,7%.

Экспертная группа рекомендует вторую бустерную дозу вакцины COVID-19 для групп риска. По оценке Комиссии, в группы риска входят все люди старше 60 лет и старше 12 лет, у которых повышен риск развития тяжелой формы COVID-19 из-за хронического заболевания, а также резиденты и персонал домов престарелых и медицинские работники. Вторая бустерная доза рекомендуется не менее чем через шесть месяцев после последней дозы или после заболевания COVID-19.

Результаты 42-й недели мониторинга сточных вод показывают аналогичные уровни содержания вируса SARS-CoV-2 в сточных водах по сравнению с предыдущей неделей. 61% контролируемых городских проб находятся на красном уровне опасности, 32% контролируемых городских проб находятся на оранжевом уровне.

С эпидемиологическим обзором недели COVID-19 можно ознакомиться здесь: https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/COVID-19/ulevaade_24.10.2022.pdf.