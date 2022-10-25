Глава Еврокомиссии призвала Брюссель покрыть треть расходов Украины

Обеим сторонам необходим при этом надежный механизм, по которому будет осуществляться помощь, заявила она на международной конференции по восстановлению Украины в Берлине.

По словам фон дер Ляйен, Украине необходимо от 3 до 5 млрд евро в месяц, в зависимости от ее возможностей экспорта. Таким образом, прямая бюджетная помощь ЕС Украине может составлять около 18 млрд евро в год на период продолжения военных действий.

При этом Брюссель рассчитывает, что аналогичная сумма будет предоставлена США, а остальное покроют международные финансовые учреждения, в частности, МВФ.