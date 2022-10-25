25.10.2022, 19:01
Глава Еврокомиссии призвала Брюссель покрыть треть расходов Украины(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Европейский Союз должен взять на себя треть финансовых потребностей Украины на 2023 год, передает DW.
Обеим сторонам необходим при этом надежный механизм, по которому будет осуществляться помощь, заявила она на международной конференции по восстановлению Украины в Берлине.
По словам фон дер Ляйен, Украине необходимо от 3 до 5 млрд евро в месяц, в зависимости от ее возможностей экспорта. Таким образом, прямая бюджетная помощь ЕС Украине может составлять около 18 млрд евро в год на период продолжения военных действий.
При этом Брюссель рассчитывает, что аналогичная сумма будет предоставлена США, а остальное покроют международные финансовые учреждения, в частности, МВФ.