Коронавирус быстро распространяется: риску быть инфицированным подвержен каждый 26-й житель Эстонии

На сегодняшний день 2104 человека прошли тестирование на коронавирус, из них 6,2% дали положительный результат, а 3,8% оставались в группе риска заражения. Это означает, что, по оценкам, один из 26 взрослых в настоящее время подвержен риску. Этот показатель уже немного выше, чем в прошлом месяце. У большинства инфицированных наблюдаются заметные, но в основном слабые симптомы.

Анализ антител показал, что защитные антитела присутствуют у 91% взрослых. Распространенность антител достигает 95% среди людей старше 65 лет. В то время, как почти все вакцинированные люди имеют антитела, из тех, кто перенес заболевание, антитела имеют только 80%. У людей, получивших две бустерные дозы, уровень антител значительно выше, чем у остальных.

Люди старше 65 лет больше других заинтересованы в получении бустерной дозы. Из них более половины планируют сделать дополнительную инъекцию. В то же время, только пятая часть молодых людей в возрасте 18-39 лет готова получить бустерную дозу.

Исследование также показало, что быстрому распространению инфекции способствует несоблюдение жителями Эстонии мер предосторожности. Чувство опасности у людей притупилось, этот показатель находится на самом низком уровне за весь период наблюдения.