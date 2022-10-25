ВИДЕО | Не гони „лошадей“! Горе-гонщик снова попался с букетом нарушений и отправился за решетку

Совсем недавно, в июле, Центр надзора за дорожным движением сообщал о 31-летнем водителе, который в центре Таллинна проверял количество „лошадей“ под капотом своей машины. А в минувшие выходные горе-гонщик нашел новые приключения на свою голову.

На участке, где разрешена скорость в 50 км/ч, автомобиль двигался со скоростью 84 км/ч. При проверке водитель предъявил водительское удостоверение, которое он уже несколько лет декларировал как утерянное. Однако найденным на дне „бардачка“ документом отвертеться не удалось, так как быстро выяснилось, что действующие водительские права были сданы в Транспортный департамент из-за превышения скорости, совершенного в июле.

Помимо того, что водитель „забыл“ об отсутствии прав на вождение и соблюдении скоростного режима, транспортное средство также не имело дорожной страховки. Согласно данным полиции, это превышение скорости было уже четвертым в текущем году, к счастью, на этот раз самым низким.

Водительская „культура дорожного движения“ гонщика характеризуется тем, что за то время, пока у него были права, они, в качестве наказания, отбирались неоднократно. Сегодня молодой человек давал объяснения своим действиям в Харьюском уездном суде, и, согласно приговору, следующие 22 дня он проведет в уже знакомом ему Центре для задержанных.

„Безопасного вам движения!“, - желает всем водителям Центр надзора за дорожным движением.