Спикер Рийгикогу Юри Ратас получил награду от Украины

„На сегодняшнем саммите Крымской платформы мне выпала большая честь лично получить от Председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука орден князя Ярослава Мудрого второй степени, врученный мне Президентом Украины Владимиром Зеленским“, - написал Ратас на своей странице в Facebook.

„Я сердечно благодарю Президента Украины за это признание“, - добавил он. „Я заверяю, что Эстония продолжит всячески поддерживать Украину в войне против российской агрессии, и мы никогда не бросим Украину в беде“.