Убийца с богатым прошлым получил 15 лет тюрьмы

Одним февральским вечером 2021 года Центр тревоги получил сообщение о том, что, возможно, в Таллинне на улице Уус-Малева совершено преступление. Прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире 35-летнего мужчину в крайне тяжелом состоянии со множественными колотыми ранениями.

Согласно обвинительному заключению, свыше 20 ранений потерпевшему нанес в область лица и шеи Сергей Калинин. Прокуратура предъявила мужчине обвинения в убийстве.

На заключительном этапе судебного процесса, когда Калинин должен был выступить со своим последним словом, подсудимый отказался встать в знак уважения к судье. „Я уже семь раз вставал. Больше не встану! Не хочу стоять!“, - сказал, находясь в заметном раздражении, Калинин. При таком поведении подсудимого судья Марле Партс последнего слова ему не предоставила. „Уведите“ - попросила она конвой две недели назад.

Сегодня суд признал Калинина виновным в убийстве и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Срок начал исчисляться с момента задержания мужчины - всё это время (до суда) он находился под стражей.

Богатое прошлое

Калинин и ранее наказывался за убийство. В 1995 году его осудили за убийство с целью ограбления к 12-ти годам лишения свободы, из которых он провел за решеткой четыре, после чего его направили на принудительное психиатрическое лечение.

В 2006-м году в прессе прошло сообщение, что из психиатрической больницы Ямеяла (Вильяндимаа) сбежал опасный убийца - этим беглецом и был Калинин.