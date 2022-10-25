СЕГОДНЯ | Лига чемпионов: „Милан“ рискует остаться без еврокубков, а украинский клуб продолжает борьбу за плей-офф

Загребское „Динамо“ дома сыграет с итальянским „Миланом“. Встреча должна быть очень интересной, так как обе команды будут бороться за три очка, которые дают шанс на второе место в группе Е и весеннюю стадию плей-офф.

Хорватский клуб занимает последнее место в группе Е с 4 очками. „Динамо“ Загреб одержали сенсационную победу в первом туре над „Челси“ (1:0). Затем „Динамо“ потерпело два поражения, от „Милана“ (3:1) и „Ред Булл“ Зальцбурга (0:1), а в последнем туре они сыграли в ничью с „Ред Булл“ Зальцбург. В 4-х турах ЛЧ, „Милана“ одержал одну победу, в игре с „Динамо“ Загреб. Кроме этого, на счету итальянского клуба одно очко, набранное в первом туре с „Ред Булл“ Зальцбург, а также два поражения от „Челси“ (2:0 и 3:0).

Таблица группы Е:“Челси“ (7 очков), „Ред Булл“ Зальцбург (6), „Милан“ (4), „Динамо“ Загреб (4)

Донецкий „Шахтер“ в гостях сыграет с шотландским „Селтиком“. „Шахтер“ был близок к тому, чтобы нанести первое гостевое поражение „Реалу“ и лишь на 95-й минуте Рюдигер спас для испанцев ничью. После ничьей в Испании, украинский клуб находится в выгодной ситуации. „Шахтер“ занимает третье место в группе с пятью очками, на очко больше у „Лейпцига“, у „Селтика“ лишь один балл после четырех туров.

Для украинского клуба важно не проиграть в Шотландии, чтобы гарантировать себе еврокубковую весну.в матче с „Шахтером“ „Селтик“ попытаются выиграть, чтобы попасть в Лигу Европы.

Таблица группы F: „Реал“ (10 очков), „РБ Лейпциг“ (6), „Шахтер“(5), „Селтик“ (1)



Расписание игр вторника:

Группа Е:

„Ред Булл“ Зальцбург - „Челси“ 19:45

„Динамо“ Загреб - „Милан“ 22:00

Группа F:

„РБ Лейпциг“ - „Реал Мадрид“ 22:00

„Селтик“ - „Шахтёр“ Донецк 22:00

Группа G:

„Боруссия“ Дортмунд - „Манчестер Сити“ 22:00

„Севилья“ - „Копенгаген“ 19:45

Группа Н:

„ПСЖ“ - „Маккаби“ 22:00

„Бенфика“ - „Ювентус“ 22:00