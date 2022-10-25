Лига чемпионов: „Ювентус“ остался за бортом плей-офф, а донецкий „Шахтер“ гарантировал себе евровесну(1)
Во вторник состоялись первые матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.
Португальская „Бенфика“ на стадионе „Да Луш“ в результативном матче обыграла туринский „Ювентус“ (4:3) и лишила итальянцев плей-офф Лиги чемпионов. Хозяева вышли вперед уже на 17-й минуте встречи, благодаря голу Антониу Силва. Нападающий „Ювентуса“ Мойзе Кин спустя четыре минуты счет сравнял. На 28-й минуте Жоау Мариу снова вывел „Бенфику“ вперёд. На 35-й минуте Рафаэл Силва удвоил преимущество хозяев. На 50-й минуте Силва оформил дубль в ворота „Ювентуса“. На 77-й минуте польский нападающий „Ювентуса“ Аркадиуш Милик один мяч отыграл, а спустя две минуты Уэстон Маккенни забил третий мяч в ворота „Бенфики“, но на большее гостей уже не хватило. Поражение от „Бенфики“ окончательно лишило „Ювентус“ шансов на выход в плей-офф ЛЧ.
Таблица группы Н:“ПСЖ“ (11 очков), „Бенфика“(11), „Ювентус“ (3), „Маккаби“ (3)
Шотландский „Селтик“ на стадионе „Селтик Парк“ сыграл в ничью с донецким „Шахтером“ (1:1). На 34-й минуте Георгиос Якумакис вывел хозяев вперед. На 58-й минуте Михаил Мудрик сравнял счет в матче. Ничья гарантировала „Шахтеру“ участие минимум в плей-офф Лиги Европы. В случае победы над РБ „Лейпциг“ в следующем туре, украинский клуб выйдет в 1/8 финала ЛЧ.
Таблица группы F: „Реал“ (10 очков), РБ „Лейпциг“ (9), „Шахтер“(6), „Селтик“ (2)
После первого дня 5-го тура Лиги чемпионов в плей-офф вышли: „Бенфика“ и „ПСЖ“ и дортмундская „Боруссия“.
Результаты игр вторника:
Группа Е:
„Ред Булл“ Зальцбург - „Челси“ 1:2
Голы: 0:1 – 23 Ковачич, 1:1 – 48 Адаму, 1:2 – 64 Хавертц
„Динамо“ Загреб - „Милан“ 0:4
Голы: 0:1 – 39 Габбия, 0:2 – 49 Рафаэл Леау, 0:3 – 59, пенальти Жиру, 0:4 – 69, автогол Любичич
Группа F:
„РБ Лейпциг“ - „Реал Мадрид“ 3:2
Голы: 1:0 – 13 Гвардиол, 2:0 – 18 Нкунку, 2:1 – 44 Винисиус Жуниор, 3:1 – 81 Вернер, 3:2 – 90, пенальти Родриго
„Селтик“ - „Шахтёр“ Донецк 1:1
Голы: 1:0 – 34 Якумакис, 1:1 – 58 Мудрик
Группа G:
„Боруссия“ Дортмунд - „Манчестер Сити“ 0:0
„Севилья“ - „Копенгаген“ 3:0
Голы: 1:0 – 61 Эн-Несири, 2:0 – 88 Иско, 3:0 – 90 Монтьель
Группа Н:
„ПСЖ“ - „Маккаби“ 7:2
Голы: 1:0 – 19 Месси, 2:0 – 32 Мбаппе, 3:0 – 35 Неймар, 3:1 – 38 Сек, 4:1 – 44 Месси, 4:2 – 50 Сек, 5:2 – 64 Мбаппе, 6:2 – 67, автогол Голдберг, 7:2 – 84 Солер
„Бенфика“ - „Ювентус“ 4:3
Голы: 1:0 – 17 Антониу Силва, 1:1 – 21 Кин, 2:1 – 28, пенальти Жоау Мариу, 3:1 – 35 Рафа Силва, 4:1 – 50 Рафа Силва, 4:2 – 77 Милик, 4:3 – 79 Маккенни