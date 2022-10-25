Лига чемпионов: „Ювентус“ остался за бортом плей-офф, а донецкий „Шахтер“ гарантировал себе евровесну

Португальская „Бенфика“ на стадионе „Да Луш“ в результативном матче обыграла туринский „Ювентус“ (4:3) и лишила итальянцев плей-офф Лиги чемпионов. Хозяева вышли вперед уже на 17-й минуте встречи, благодаря голу Антониу Силва. Нападающий „Ювентуса“ Мойзе Кин спустя четыре минуты счет сравнял. На 28-й минуте Жоау Мариу снова вывел „Бенфику“ вперёд. На 35-й минуте Рафаэл Силва удвоил преимущество хозяев. На 50-й минуте Силва оформил дубль в ворота „Ювентуса“. На 77-й минуте польский нападающий „Ювентуса“ Аркадиуш Милик один мяч отыграл, а спустя две минуты Уэстон Маккенни забил третий мяч в ворота „Бенфики“, но на большее гостей уже не хватило. Поражение от „Бенфики“ окончательно лишило „Ювентус“ шансов на выход в плей-офф ЛЧ.