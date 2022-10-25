Здорово! Пеэтер Олеск привез бронзу ЧМ по стрельбе!

После первой части упражнения, когда стрельба выполняется по неподвижной мишени, Пеэтер Олеск занимал восьмое место. А во второй части, когда стрельба выполняется по появляющейся мишени, эстонский стрелок заметно прибавил и оказался третьим, пишет Rus.err.ee.

В чемпионате мира участвовали еще два представителя Эстонии: Рауль Эрк стал 24-м, а Фред Раукас - 27-м.

В сентябре Олеск завоевал бронзу на чемпионате Европы.

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