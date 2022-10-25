КАРТА И ГРАФИК | Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины становятся всё интенсивнее

Отмечается, что больше всего ударов по объектам критической инфраструктуры нанесено в Днепропетровской области – 8, Львовской – 6, Винницкой – 5, Сумской – 4, Харьковской – 4, в Киеве – 4.

В день Организации Объединенных Наций, основанной 77 лет назад, генпрокурор призвал ООН продолжить борьбу за мир и безопасность, и в контексте этой борьбы поддержать создание Международного трибунала для агрессора.

„Это политика уничтожения украинцев через создание условий, непригодных для жизни. С приближением зимы российское руководство сознательно лишает людей от базовых вещей: воды, электричества, тепла. Так же как сознательно обрекало на голодную смерть во время Голодомора 1932-1933 годов. Это – терроризм и военное преступление“, - отмечает Костин.

Напомним, что 19 октября Министерство энергетики Украины сообщило, что серьезно повреждено около 40% объектов украинской энергетической инфраструктуры. О том, что предстоящая зима будет самой тяжелой в украинской истории предупредил недавно президент страны Владимир Зеленский.