Учительница из Киева и мама маленького сына: Так и справляемся - когда шаурмой из киоска, когда газовой горелкой

В чувстве юмора Маргарите не откажешь. Она рассказывает, что в их доме электричество отключают на 4 часа в день, но часто график отключений их дома не совпадает с графиком отключений кафе, в котором готовят шаурму, и тогда есть вариант перекусить там.

„Но вот сегодня Никита (сын - ред.) захотел жаркого. Собирать газовую китайскую плитку второй раз (я уже это делала утром) мне было лень, и я решила дожечь таблетку сухого горючего вот на такой горелке. Цена ее от 40 до 80 гривен в разных точках+ упаковка таблеток 8 шт., на рынке - 50 гривен. Греется, конечно, намного хуже и медленнее, чем газовая горелка, но за пару минут можно из состояния ледяного довести до приятного чуть теплого, ребенок примерно так и любит. Из плюсов - проще и дешевле“, - рассказывает Маргарита.

„Самое сложное в этих регулярных отключениях электричества - то, что я не могу стыковаться со своими маленькими учениками. У нас с ними отключают электричество в разное время“, - рассказывает Маргарита RusDelfi (Маргарита - учитель и психолог, готовит малышей к школе - ред.).

„Для нас теперь это реальность - жизнь без электричества. Так и справляемся - когда шаурмой из киоска, когда газовой горелкой. Хорошо, что графики отключений электричества в ближайшем кафе и в нашем доме не совпадают, - сквозь слезы смеется она. - Ну и конечно везет тем, у кого газ в доме, у нас 16-этажка, это автоматически дома, в которых не делали газ. В Киеве все, что выше 10 этажей по нормам безопасности - без газа“.

„Хорошо, что графики отключений электричества в ближайшем кафе и в нашем доме не совпадают“

Спрашиваю, как справляется со страхом ее сын Никита. „Никита не боится войны, он скорее недоволен, что мультики не всегда можно посмотреть, когда нет света - нас мобильный интернет начал подводить конкретно“.

Маргарита говорит, что дети быстро привыкают к новой реальности.

„Никита раньше боялся сирены, я ему стала говорить что это наши военные включают оповещение, и что за них нужно молиться прямо сейчас - они ж не могут каждому позвонить по телефону. Недавно в Лавре (Киево-Печерская лавра - ред.) были, он ни с того, ни с сего сказал: „Мама, я не хочу чтобы русские бомбили наш дом, у нас другого нет“.