Попытка сбежать от полиции завершилась для подозреваемого несчастьем

Как сообщил Delfi следователь по особым делам Центрально-эстонского отделения полиции Райн Саар, во вторник утром сотрудники полиции совместно с группой быстрого реагирования отправились в поселок Кехтна для производства следственных действий.

„Подозреваемый в совершении преступления дверь полиции не открыл, поэтому ее пришлось открывать силой. Подозреваемый решил сбежать от правоохранителей через балкон, но в ходе побега поскользнулся и упал с балкона третьего этажа“, - сказал Саар.

Один из местных жителей рассказал Delfi, что сначала был слышен крик, затем приехала скорая скорая помощь. Но еще до приезда медиков сотрудники полиции оказали подозреваемому на месте первую медицинскую помощь.

Подозреваемый был доставлен в больницу.