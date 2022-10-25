CAS: Наби — несчастная жертва, но дисквалификация остается

CAS вынес решение, согласно которому крайне малое количество летрозола попало в организм Хейки Наби случайно, но двухлетняя дисквалификация все равно останется в силе, сообщил Наби в пресс-релизе.

„Очевидно, что я не могу быть доволен таким решением. Я не сделал ничего плохого! Ощущать это на собственной шкуре крайне больно, но, к сожалению, топ-спортсмен беззащитен перед такими ситуациями. Даже в том случае, если лучшие специалисты убедительно доказали фактическую невиновность спортсмена. Таковы правила игры сегодня“, — сказал возмущенный Хейки Наби.

Серебряный призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира добавил, что высоко оценивает тщательность, с которой CAS подошла к делу, а также тот факт, что в решении особо подчеркнуто отсутствие оснований для того, чтобы называть Наби мошенником или употребляющим запрещенные вещества.

„Суд признает сложность этого решения. Заявитель является спортсменом мирового класса, заслуживающим доверия свидетелем и несчастной жертвой того, что было установлено как непреднамеренное введение летрозола из неизвестного источника. Он платит высокую цену за случайные обстоятельства, которые могли быть или не быть под его контролем, и его не следует называть мошенником или употребляющим запрещенные вещества“.

Хейки Наби подтвердил, что готов поделиться с общественностью десятками страниц решения. „У меня не было никаких секретов на протяжении всего этого процесса. Я всегда говорил именно то, что знаю и думаю. Сегодня скажу прямо и честно - не знаю, что будет дальше. Мне нужно время, чтобы принять решение, и я сообщу общественности о планах на будущее“, — Наби отметил, что пока не готов обсуждать эту тему.

„Большое-пребольшое спасибо всем, кто поверил в меня, помог и поддержал! Это дает силы твердо стоять за справедливость и свое доброе имя“, — выразил благодарность Наби.