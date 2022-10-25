CAS: Наби — несчастная жертва, но дисквалификация остается
Международный спортивный суд (CAS) оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию, наложенную на эстонского борца Хейки Наби, но указал в решении, что Наби является жертвой и его нельзя назвать мошенником или употребляющим запрещенные вещества.
CAS вынес решение, согласно которому крайне малое количество летрозола попало в организм Хейки Наби случайно, но двухлетняя дисквалификация все равно останется в силе, сообщил Наби в пресс-релизе.
„Очевидно, что я не могу быть доволен таким решением. Я не сделал ничего плохого! Ощущать это на собственной шкуре крайне больно, но, к сожалению, топ-спортсмен беззащитен перед такими ситуациями. Даже в том случае, если лучшие специалисты убедительно доказали фактическую невиновность спортсмена. Таковы правила игры сегодня“, — сказал возмущенный Хейки Наби.
Серебряный призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира добавил, что высоко оценивает тщательность, с которой CAS подошла к делу, а также тот факт, что в решении особо подчеркнуто отсутствие оснований для того, чтобы называть Наби мошенником или употребляющим запрещенные вещества.
„Суд признает сложность этого решения. Заявитель является спортсменом мирового класса, заслуживающим доверия свидетелем и несчастной жертвой того, что было установлено как непреднамеренное введение летрозола из неизвестного источника. Он платит высокую цену за случайные обстоятельства, которые могли быть или не быть под его контролем, и его не следует называть мошенником или употребляющим запрещенные вещества“.
Хейки Наби подтвердил, что готов поделиться с общественностью десятками страниц решения. „У меня не было никаких секретов на протяжении всего этого процесса. Я всегда говорил именно то, что знаю и думаю. Сегодня скажу прямо и честно - не знаю, что будет дальше. Мне нужно время, чтобы принять решение, и я сообщу общественности о планах на будущее“, — Наби отметил, что пока не готов обсуждать эту тему.
„Большое-пребольшое спасибо всем, кто поверил в меня, помог и поддержал! Это дает силы твердо стоять за справедливость и свое доброе имя“, — выразил благодарность Наби.
Напомним, что 17 февраля 2021 года стало известно, что в допинг-пробе серебряного призера Олимпиады в Лондоне и двукратного чемпиона мира Хейки Наби, взятой в начале января, были обнаружены следы летрозола, стимулирующего рост мышц. Аналогичный результат впоследствии показала и контрольная проба „Б“, вскрытая и проанализированная в начале апреля. В июне прошлого года эстонскому борцу назначили наказание за допинговые нарушения в виде запрета на участие в соревнованиях на два года. Но у Наби оставалась возможность обжаловать решение дисциплинарной комиссии в Международном спортивном арбитраже.
В мае этого года Наби предстал перед Международным спортивным судом (CAS) в Лозанне, чтобы дать разъяснения и освободиться от наложенного на спортсмена двухлетнего запрета на соревнования.
„Мы всеми возможными способами подтвердили, что умышленное попадание летрозола в организм Хейки Наби исключено, дело в случайном загрязнении. Также мы сделали все возможное, чтобы обосновать наличие нанодозы этого вещества в пробе. В числе прочего, Хейки прошел освидетельствование на детекторе лжи, которое CAS, в отличие от эстонской правовой системы, принимает к сведению и результаты которого полностью подтвердили правдивость слов борца“, - отметил адвокат спортсмена Пауль Керес перед майским слушанием.
„Мне приятно, что почти полтора года неизвестности и бесконечного ожидания подходят к концу. Поскольку знаю, что не принимал умышленно никаких запрещенных препаратов, а также с помощью международных экспертов собрал доказательства и сделал различные анализы, конечно, хотел бы выступить на заседании перед арбитражным судом. Я попал в очень неприятную ситуацию, но мне нечего бояться или скрывать. Я сделал все, чтобы доказать свою невиновность“, - говорил 36-летний Хейки Наби весной.
По правилам Международного спортивного суда апелляцию рассматривали три судьи.