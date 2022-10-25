ВИДЕО | Пярнуский „Садам“ потерпел крупное поражение от швейцарского клуба в еврокубках

„Садам“ хорошо начали игру и выиграли первую четверть со счетом 21:19. Однако во второй четверти хозяева совершили рывок со счетом 9:0 и перед перерывом швейцарский „Фрибурга“ выигрывал со счетом 38:35. Третью четверть швейцарский клуб начал активно и выиграл ее со счетом 61:49. Четвертая четверть прошла полностью под диктовку хозяева, которые одержали окончательную победу со счетом 82:64.