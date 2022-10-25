Баскетбол
25.10.2022, 23:16

ВИДЕО | Пярнуский „Садам“ потерпел крупное поражение от швейцарского клуба в еврокубках

 
Pärnu Sadam (valges) alistas Europe Cupi avamängus Porto, täna jahivad nad teist võitu.
Pärnu Sadam (valges) alistas Europe Cupi avamängus Porto, täna jahivad nad teist võitu.
ФОТО: Eiliki Pukk

Действующий чемпион Эстонии, баскетбольный клуб „Садам“, потерпел крупное поражение в Кубке Европы ФИБА от швейцарского клуба „Фрибург Олимпик“ (82:64).

„Садам“ хорошо начали игру и выиграли первую четверть со счетом 21:19. Однако во второй четверти хозяева совершили рывок со счетом 9:0 и перед перерывом швейцарский „Фрибурга“ выигрывал со счетом 38:35. Третью четверть швейцарский клуб начал активно и выиграл ее со счетом 61:49. Четвертая четверть прошла полностью под диктовку хозяева, которые одержали окончательную победу со счетом 82:64.

Лучшими в составе хозяева стали: Арно Коттюр и Джастин Робертс, набравшие по 15 и 13 очков. Лучшими в составе эстонской команды стали: Михкель Кирвес, набравший 20 очков, Трой Барнис, набравший 15 очков и Сергей Павлов, набравший 10 очков.

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