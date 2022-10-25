Баскетбол
25.10.2022, 20:27

СЕЙЧАС на DELFI TV | Пярнуский „Садам“ продолжает свое европейское путешествие, игрой в Швейцарии

 
Pärnu Sadam (valges) alistas Europe Cupi avamängus Porto, täna jahivad nad teist võitu.
Pärnu Sadam (valges) alistas Europe Cupi avamängus Porto, täna jahivad nad teist võitu.
ФОТО: Eiliki Pukk

Действующий чемпион Эстонии, баскетбольный клуб „Садам“, проведет очередную игру в Кубке Европы ФИБА против швейцарского клуба „Фрибург Олимпик“. Прямая трансляция начнется в 20:30.

Пярнуский баскетбольный клуб „Садам“ хорошо начал сезон, обыграв „Порту“ со счетом 95:83 в первом туре Кубка Европы ФИБА, а так же одержал три победы в эстонско-латвийскую лиге Paf. На прошлой неделе пярнуский клуб потерпел две неудачи, сначала они проиграли на выезде голландскому „Хирос Ден Босх“ (55:87) во втором туре Кубка Европы ФИБА, а потом потерпел поражение в эстонско-латвийской лиге Paf от украинского клуба „Прометей“ 71:77.

„Фрибург Олимпик“, как и пярнуский „Садам“, одержал одну победу и потерпел одно поражение, но в отличие от эстонского клуба, швейцарцы обыграли „Хирос Ден Босх“ (83:78) и проиграли „Порту“ (87:73). В своем чемпионате „Фрибург Олимпик“ выиграл три игры из четырех.

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