25.10.2022, 20:27
СЕЙЧАС на DELFI TV | Пярнуский „Садам“ продолжает свое европейское путешествие, игрой в Швейцарии
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Действующий чемпион Эстонии, баскетбольный клуб „Садам“, проведет очередную игру в Кубке Европы ФИБА против швейцарского клуба „Фрибург Олимпик“. Прямая трансляция начнется в 20:30.
Пярнуский баскетбольный клуб „Садам“ хорошо начал сезон, обыграв „Порту“ со счетом 95:83 в первом туре Кубка Европы ФИБА, а так же одержал три победы в эстонско-латвийскую лиге Paf. На прошлой неделе пярнуский клуб потерпел две неудачи, сначала они проиграли на выезде голландскому „Хирос Ден Босх“ (55:87) во втором туре Кубка Европы ФИБА, а потом потерпел поражение в эстонско-латвийской лиге Paf от украинского клуба „Прометей“ 71:77.