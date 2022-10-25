Ушла из дома и не вернулась: полиция просит помощи в поисках пропавшей в Ласнамяэ Ольги(1)
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 44-летней Ольги, которую последний раз видели 21 октября.
Известно, что в полдень, 21 октября, Ольга общалась с близкими, а затем ушла из своего дома в столичном районе Ласнамяэ в неизвестном направлении.
Приметы: рост 170 см, полноватого телосложения, темные короткие волосы, карие глаза. Ольга говорит по-русски, владеет также очень хорошо немецким языком. Насколько известно, женщина одета в темно-серое полупальто, темно-синие джинсы и черные полусапожки. С собой имеет черную сумочку. Мобильный телефон она с собой не взяла.
Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении Ольги, сообщить об этом по номеру 112. Ольгу также просят дать о себе знать по этому же номеру экстренной помощи или позвонить своим близким.