Ушла из дома и не вернулась: полиция просит помощи в поисках пропавшей в Ласнамяэ Ольги

Известно, что в полдень, 21 октября, Ольга общалась с близкими, а затем ушла из своего дома в столичном районе Ласнамяэ в неизвестном направлении.

Приметы: рост 170 см, полноватого телосложения, темные короткие волосы, карие глаза. Ольга говорит по-русски, владеет также очень хорошо немецким языком. Насколько известно, женщина одета в темно-серое полупальто, темно-синие джинсы и черные полусапожки. С собой имеет черную сумочку. Мобильный телефон она с собой не взяла.

Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении Ольги, сообщить об этом по номеру 112. Ольгу также просят дать о себе знать по этому же номеру экстренной помощи или позвонить своим близким.