RUSDELFI В УКРАИНЕ | Крупный бизнесмен из Харькова: я не хочу, чтобы Зеленский договаривался с Путиным

Когда вы ехали на встречу с нами, примерно на расстоянии в полкилометра от вас был прилет и взрыв. Это уже стало привычным для вас?

Привычно, но это неправильно, нельзя к этому привыкать. Неожиданность в том, что в сутках 1440 минут, отличие Харькова от других городов Украины, именно в количестве обстрелов, и прилететь может когда угодно и куда угодно. Два города, которые подвергаются постоянным обстрела это - Харьков и Николаев. По общей украинской статистике, на Харьков приходится 18% всех обстрелов, на Николаев – 15%. Треть всех обстрелов Украины приняли на себя два этих города. А сейчас было громко, неприятно, но взрывной волны я не почувствовал, наверное, все-таки далеко было.