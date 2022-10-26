26.10.2022, 09:30
RUSDELFI В УКРАИНЕ | Крупный бизнесмен из Харькова: я не хочу, чтобы Зеленский договаривался с Путиным
„Никто так не смог объединить украинскую нацию, как Путин“
ФОТО: | Delfi Meedia
Харьков даже под тяжелейшими обстрелами продолжает жить, в том числе благодаря помощи местных бизнесменов. Один из самых богатых предпринимателей Харькова Юрий Сапронов после вторжения России в Украину никуда не уехал, остался в родном городе и на протяжении уже 8 месяцев вкладывает силы и средства в армию, а также в волонтерские организации. Он более 20 раз был на первой линии фронта и постоянно сам ездит на освобожденные территории, привозя гуманитарную помощь.