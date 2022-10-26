За рубежом
26.10.2022, 09:30

RUSDELFI В УКРАИНЕ | Крупный бизнесмен из Харькова: я не хочу, чтобы Зеленский договаривался с Путиным

 
„Никто так не смог объединить украинскую нацию, как Путин“
Юрий Сапронов, бизнесмен из Харькова
Юрий Сапронов, бизнесмен из Харькова
ФОТО: Роман Старапопов | Delfi Meedia

Харьков даже под тяжелейшими обстрелами продолжает жить, в том числе благодаря помощи местных бизнесменов. Один из самых богатых предпринимателей Харькова Юрий Сапронов после вторжения России в Украину никуда не уехал, остался в родном городе и на протяжении уже 8 месяцев вкладывает силы и средства в армию, а также в волонтерские организации. Он более 20 раз был на первой линии фронта и постоянно сам ездит на освобожденные территории, привозя гуманитарную помощь.

Когда вы ехали на встречу с нами, примерно на расстоянии в полкилометра от вас был прилет и взрыв. Это уже стало привычным для вас?

Привычно, но это неправильно, нельзя к этому привыкать. Неожиданность в том, что в сутках 1440 минут, отличие Харькова от других городов Украины, именно в количестве обстрелов, и прилететь может когда угодно и куда угодно. Два города, которые подвергаются постоянным обстрела это - Харьков и Николаев. По общей украинской статистике, на Харьков приходится 18% всех обстрелов, на Николаев – 15%. Треть всех обстрелов Украины приняли на себя два этих города. А сейчас было громко, неприятно, но взрывной волны я не почувствовал, наверное, все-таки далеко было.

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